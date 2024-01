10 "bí kíp" hẹn hò online giúp tăng cơ hội "cưa đổ" nửa kia dịp Tết này

Ngày Chủ nhật đầu tiên trong tháng 1 hằng năm được giới trẻ biết đến như ngày Chủ nhật hẹn hò và là một trong những ngày sôi động nhất trong năm trên các ứng dụng hẹn hò. Khi đó, người độc thân bắt tay vào làm mới năng lượng của bản thân và bày tỏ mong muốn hẹn hò và tìm kiếm những kết nối khác biệt trong năm mới.

Dữ liệu mới đây từ Tinder cho thấy, các thành viên hăng say quẹt Tinder với số lượng Like tăng lên 18,2%, lượng tin nhắn được gửi đi tăng đến 22% vào ngày Chủ nhật hẹn hò. Con số ấy vẫn tiếp tục duy trì đến ngày Lễ tình nhân hay còn gọi là mùa hẹn hò năm mới. Cụ thể, có thêm 11,4 triệu tin nhắn và 58,7 triệu lượt thích được gửi đi trên toàn cầu so với những thời điểm khác trong năm.

Ngày Chủ nhật hẹn hò đang đến gần trên Tinder.

Ngày Chủ nhật hẹn hò (ngày 7/1) đang đến gần. Đối với nhiều người trẻ độc thân, đây là thời điểm tốt để cập nhật hồ sơ Tinder cho mùa hẹn hò cao điểm. Theo dữ liệu từ Tinder, có 519 bio được cập nhật và 2.263 hình ảnh được thêm vào các hồ sơ Tinder mỗi phút vào khoảng thời gian này.

Có thể thấy rằng, năm 2024 thế giới hẹn hò của người trẻ sẽ bước vào một kỷ nguyên mới và những quy luật hẹn hò truyền thống sẽ ngày càng được đổi mới. Báo cáo Year in Swipe mới nhất của Tinder cho thấy, năm 2023 là năm của xu hướng Tận hưởng mọi câu chuyện hẹn hò lên ngôi khi những người độc thân ít quan tâm đến “đích đến” của một mối quan hệ, thay vào đó họ tập trung đến việc tạo ra những trải nghiệm và cơ hội đáng nhớ - hay còn gọi là hẹn hò không áp lực kết quả.

Để giúp hội độc thân tận hưởng và tỏa sáng với năng lượng nhân vật chính của bản thân trong chuyện hẹn hò, Tinder đã hợp tác với chuyên gia về xây dựng quan hệ Sera Bozza nhằm bật mí bí quyết duy trì độ ăn ý với đối phương mà những người hẹn hò trẻ cần thử cho những buổi hẹn hò trực tiếp trong năm mới.

Bà Sera Bozza - chuyên gia về xây dựng quan hệ kiêm nhà báo cho biết: "Khởi đầu năm mới và mùa hè tại Việt Nam là thời điểm tuyệt vời để hội độc thân bắt đầu tham gia vào hành trình hẹn hò. Vì sao? Vì mọi người đều trong kỳ nghỉ lễ và có nhiều thời gian để trò chuyện và kết nối".

"Một trong những bí quyết để biến việc kết nối trực tuyến trên ứng dụng thành một buổi hẹn trực tiếp chính là đặt những câu hỏi thú vị hơn. Đừng bắt chuyện bằng những câu hỏi quen thuộc như Bạn làm nghề gì? mà hãy đào sâu hơn vào câu hỏi "tại sao" và "làm thế nào". Thay vì chia sẻ những thông tin khô khan, hãy hỏi và kể chuyện, bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có được những câu chuyện hẹn hò vô cùng thú vị", bà chia sẻ.

10 bí quyết trò chuyện để duy trì độ ăn ý với đối phương từ chuyên gia Sera Bozza:

- Xây dựng niềm tin và khơi dậy sự tò mò qua các cuộc trò chuyện.

- Xác định những tiêu chuẩn “bắt buộc” hoặc “có thì tốt” mà bạn mong muốn ở đối phương.

- Ghi dấu ấn trên hồ sơ với những tín hiệu cờ xanh, tránh ngay cờ đỏ!

- Tối giản thông tin chẳng ngầu. Hãy cho đối phương thấy bạn đang nghiêm túc tìm hiểu!

- Biến thông tin thành những câu chuyện giúp hồ sơ thêm phần sống động.

- Mở lời theo phong cách giao tiếp của đối phương giúp đôi bên chuyện trò thêm ăn ý.

- Cập nhật hồ sơ và lược bỏ những thông tin không hiệu quả.

- Hướng đến chất lượng thay vì số lượng.

- Đừng chỉ giới hạn ở kết nối trực tuyến và hãy gặp gỡ trực tiếp.

- Nâng cấp cuộc trò chuyện với những câu hỏi mở.

Nguồn: [Link nguồn]