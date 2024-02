VFF lên tiếng vụ 5 cầu thủ CLB Bà Rịa Vũng Tàu bị khởi tố tội đánh bạc

Trong nhiều năm qua, VFF và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An đã có sự phối hợp rất chặt chẽ trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức và điều hành. Qua đó đã góp phần quan trọng trong nỗ lực xây dựng một nền bóng đá phát triển bền vững, tạo nên sân chơi lành mạnh, giàu tính cạnh tranh và cống hiến, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của khán giả trong và ngoài nước. Mới đây nhất, ngày 14/6/2023, VFF và Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong Bóng đá giữa VFF và Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an. Việc ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công An và VFF với mục tiêu đẩy mạnh công tác giáo dục, đấu tranh tiến tới loại bỏ các hành vi có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của Bóng đá Việt Nam.