Vé xem đại chiến ĐT Việt Nam - ĐT Indonesia bán ở đâu, giá bao nhiêu?

Quy định về giao, nhận vé xem ĐT Việt Nam đấu ĐT Indonesia 1/ Hình thức trả vé: Chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký; 2/ Điều kiện nhận vé: Có bản gốc CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu; Lưu ý: Trường hợp uỷ quyền, người nhận thay cần có bản photo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao. 3/ Thời gian dự kiến trả vé: 3.1 Vé được chuyển phát bằng dịch vụ của VNP tới địa chỉ đăng ký. Thời gian nhận vé dự kiến: từ ngày 19/3/2024; 3.3 Đối với các bưu gửi không phát được tại địa chỉ nhận, sẽ được trả duy nhất tại 01 (một) địa chỉ của bưu cục VietnamPost. Cụ thể: Từ 08h00 đến 17h00 ngày 26/3/2024. Địa điểm: Bưu điện TT4 – BĐHN, số 14 Nguyễn Cơ Thạch, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; Số điện thoại hotline: 0243-2878210; 0243-9388888 CÁC LƯU Ý KHÁC: - Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; - Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua; - Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự… có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện; - BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé. - Hãy cùng sát cánh với đội tuyển Việt Nam, ra sân với tinh thần “CỔ VŨ VĂN MINH - KHÔNG PHÁO SÁNG”.