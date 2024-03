Tuyển Việt Nam và sức nóng từ sân Bung Karno

Hai cầu thủ nhập tịch Indonesia chưa thể ra sân trận đấu ngày 21/3 Ragnar Oratmangoen và Thom Haye - 2 cầu thủ gốc Hà Lan - đã thực hiện nghi thức tuyên thệ để trở thành công dân Indonesia. Sau đó, bộ đôi được cấp chứng minh nhân dân và hộ chiếu Indonesia. Tuy nhiên, do quá trình chuyển đổi Liên đoàn thành viên cho các cầu thủ từ Hà Lan sang Indonesia chưa hoàn thành cũng như thời hạn đăng kí đội hình cho trận tuyển Indonesia tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân Bung Karno vào ngày 21/3 đã kết thúc vào 14/3 nên chắc chắn Ragnar Oratmangoen và Thom Haye sẽ không thể góp mặt ở màn so tài tới đây trên sân Gelora Bung Karno. Thom Haye và Ragnar Oratmangoen trong nghi thức nhập tịch Indonesia. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bắt buộc với Liên đoàn Bóng đá thế giới trong ít ngày tới. Nếu thuận lợi, Ragnar Oratmangoen và Thom Haye có thể được đăng kí ở trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/3 (hạn đăng kí cầu thủ cho trận đấu này vào 19/3). Việc PSSI gấp gáp hoàn thiện các thủ tục để nhập tịch cho bộ đôi cầu thủ trên cho thấy, dường như họ có chuyên môn rất tốt và sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của tuyển Indonesia. Cả 2 là các cầu thủ sinh ra ở Hà Lan, đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, vượt trội so với những cầu thủ nhập tịch trước như Jenner, Hubner, Baggott,… về số lần ra sân và môi trường chơi bóng. H.H