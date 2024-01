Tuyển Việt Nam, từ hoài nghi đến hy vọng

Vào 6h sáng ngày 5/1, ĐT Việt Nam rời trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ra sân bay và lên đường tới Qatar, chính thức bước vào hành trình Asian Cup 2023. Tất nhiên, tất cả đều hy vọng thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tạo ra kỳ tích, ít nhất vào đến tứ kết giống như năm 2007 và 2019, nhưng cùng với đó là sự hoài nghi.

Nhìn vào danh sách 30 cái tên được HLV Philippe Troussier lựa chọn để tới Qatar, thật khó để lạc quan. Trong số này chỉ còn lại 5 cầu thủ từng tham dự Asian Cup 2019 tại UAE. Họ là Duy Mạnh, Tấn Tài, Hùng Dũng, Quang Hải và Văn Toàn. Tất cả đều nhiều hơn 4 tuổi, nhưng phong độ lại không bằng trước, một số còn đi xuống thấy rõ.

Trong khi đó, có tới 18 người ở độ tuổi 25 trở xuống, bao gồm 13 cầu thủ đủ điều kiện tham dự VCK U23 châu Á 2024 diễn ra vào tháng 4. Tuấn Hải là người duy nhất trong nhóm này chơi quá 20 trận cho ĐTQG (chính xác là 25), đồng thời có 2 người chơi hơn 10 trận (Việt Anh, Thanh Bình). Nếu mở rộng toàn bộ đội ngũ 30 người, cũng chỉ 10 người chơi 20 trận trở lên. Và đáng lưu ý, không phải ai trong họ cũng chắc suất đá chính.

HLV Troussier có thể giúp ĐT Việt Nam tạo ra kỳ tích? Ảnh: Nhật Đoàn

Thành thực mà nói, đội hình tối ưu của HLV Troussier vẫn còn là bí ẩn. Ngoại trừ việc đội tuyển chơi với sơ đồ 3-4-3 yêu thích của chiến lược gia người Pháp (đến mức in nó lên nhãn chai vang do gia đình ông sản xuất), thật khó để dự đoán danh tính các cầu thủ đảm nhiệm từng vị trí. Điều này xuất phát từ việc HLV 62 tuổi liên tục thử nghiệm trong suốt 10 tháng qua, phần khác vì chấn thương hoặc nhiều lý do khác, ông chưa bao giờ có đầy đủ các nhân tố tốt nhất. Như lần này, danh sách vắng mặt đủ để xếp thành đội hình 11 khá mạnh, thậm chí đủ để tranh tài ở cấp độ châu lục.

Có khả năng gây bất ngờ

Nhìn theo hướng tích cực, ĐT Việt Nam thực sự là một ẩn số với các đối thủ. Nếu như giai đoạn cuối triều đại HLV Park Hang-seo, đội hình và cách tiếp cận luôn dễ đoán, thì hiện tại, chúng ta đang theo đuổi triết lý mới và những người thực hiện cũng rất mới. Trong trường hợp triển khai mượt mà, đồng bộ, lối chơi này hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ, kể cả trước đội bóng lớn.

Chuyến bay chở ĐT Việt Nam đã đáp xuống Doha, Qatar vào lúc 17h ngày 5/1, tức 13h theo giờ địa phương. Theo kế hoạch, HLV Troussier sẽ cho các học trò tập luyện luôn trong ngày. Đội tuyển sẽ đá giao hữu với Kyrgyzstan ngày 9/1, sau đó chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức vào ngày 13/1.

Tin tốt là dàn cầu thủ hiện có, tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng lại chơi với nhau khá thường xuyên ở các cấp độ trẻ và CLB (có tới 8 cầu thủ thuộc biên chế CAHN, 7 thuộc Hà Nội FC, 4 chơi cho Thể Công Viettel). Sự gắn kết để tạo nên một tập thể là có. Không những thế, trẻ thường đi liền với sức vóc và khát khao chiến thắng, lại dễ thích nghi với kiến thức mới.

Không phải ngẫu nhiên, HLV Troussier luôn thích làm việc với các cầu thủ trẻ. Gần như mọi nơi ông đi qua, cuộc cách mạng trẻ luôn được tiến hành. Vào năm 2000, chiến lược gia người Pháp khi ấy mới 45 tuổi, đã mang tới Asian Cup tại Lebanon một tuyển Nhật vô cùng trẻ trung (15/22 cầu thủ chưa quá 25 tuổi). Nhiều gương mặt mới như Junichi Inamoto, Naohiro Takahara hay Shunsuke Nakamura được đưa lên từ đội U21, U23 mà ông cũng kiêm nhiệm.

Họ đều trở thành ngôi sao sau này. Còn năm đó, ông giúp tuyển Nhật vô địch châu Á với thành tích bất bại và ghi nhiều bàn thắng nhất (21 bàn/6 trận). Sự hoài nghi cùng những tiếng la ó chuyển sang tán thưởng và ca ngợi. Đến tận bây giờ, HLV Troussier vẫn là người hùng trong tim người Nhật.

Biết đâu lần này tới Asian Cup 2023 cùng ĐT Việt Nam, ở tuổi 62, “Phù thủy trắng” sẽ khiến lịch sử lặp lại. Bóng đá không bao giờ có thể nói trước, và chúng ta nên chuẩn bị cho mọi khả năng.

