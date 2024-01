Trực tiếp lễ khai mạc Asian Cup: Đêm của tuyệt phẩm thần thoại & lễ hội ở Qatar

Lễ khai mạc Asian Cup tối nay sẽ được tổ chức 2 tiếng trước khi trận ra quân giữa chủ nhà Qatar và Lebanon diễn ra tại SVĐ Lusail, có sức chứa lên tới 88.000 chỗ ngồi. Đây là nơi chứng kiến trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp.

Poster giới thiệu chương trình khai mạc Asian Cup

Lễ khai mạc Asian Cup được đặt tên là "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" (dịch: Chương thất lạc của Kelileh và Demnel). Kelileh và Demnel (Kalīla wa-Dimna) là tên một tuyệt tác văn học nổi tiếng trong lịch sử Arab, bao gồm 15 chương với những câu chuyện thần thoại về những anh hùng dân tộc được ẩn dụ thành các loài động vật. Hai nhân vật Kelileh và Demnel cũng đã xuất hiện trong đoạn video dài 3 phút do ban tổ chức đăng tải.

Kelileh và Demneh với tư cách người kể chuyện sẽ gặp gỡ các nhân vật đại diện cho 24 quốc gia có đội tuyển dự Asian Cup. Câu chuyện này được mô tả sẽ làm nổi bật thông điệp về sự nhân đạo, lối sống đạo đức giữa con người với nhau, đồng thời thể hiện mong muốn mọi người sống thật tốt đẹp.

BTC sẽ mở cửa đón khán giả 5 tiếng trước khi lễ khai mạc bắt đầu. Một khu vực dành cho người hâm mộ sẽ được thành lập tại SVĐ, nơi người hâm mộ có thể tận hưởng nhiều lễ hội văn hóa khác nhau, bao gồm các tiết mục biểu diễn trực tiếp, khu vực chơi game và ăn uống.

"Lễ khai mạc Asian Cup 2023 sẽ là một bất ngờ đối với tất cả mọi người, với những sự kiện đặc biệt được tổ chức", Hassan Rabea Al Kuwari, Giám đốc Điều hành Tiếp thị và Truyền thông của giải đấu nói trong cuộc họp báo ngày 10/1.

Nguồn: [Link nguồn]