Trực tiếp chuyển nhượng 20/1: West Ham muốn mượn Smith Rowe của Arsenal

Newcastle muốn có Amadou Onana

Tờ Telegraph cho biết Newcastle muốn tăng cường tiền vệ bằng Amadou Onana của Everton. Do chấn thương lẫn án treo giò của Sandro Tonali mà tuyến giữa của Newcastle đang rất mỏng, nhưng họ không thể mua đắt lúc này do án phạt tài chính lơ lửng. Dù vậy Everton khó đồng ý cho Onana ra đi do họ hiện cũng chỉ có 2 tiền vệ trung tâm đang lành lặn.