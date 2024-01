Trực tiếp bóng đá Qatar - Palestine: Chủ nhà "dễ thở" (Asian Cup)

AFC Asian Cup | 23h00, 29/1 | Al Bayt Qatar 0 - 0 Palestine (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Qatar vs Palestine Palestine Điểm Barsham Al-Rawi Salman Mendes Ahmed Assadalla Fatehi Gaber Mohammad Almoez Ali Afif Điểm Hamadeh Al-Battat Termanini Saleh Saldana Mahajna Jaber Kharoub Warda Qunbar Dabbagh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Qatar Qatar Palestine Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Barsham, Al-Rawi, Salman, Mendes, Ahmed, Assadalla, Fatehi, Gaber, Mohammad, Almoez Ali, Afif Hamadeh, Al-Battat, Termanini, Saleh, Saldana, Mahajna, Jaber, Kharoub, Warda, Qunbar, Dabbagh

Nhận định trước trận

ĐT Qatar giành quyền vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, ghi 5 bàn và không thủng lưới bàn nào. Dù vậy, sức mạnh của đội chủ nhà Asian Cup 2023 vẫn cần phải kiểm chứng do họ nằm ở bảng đấu "nhẹ kí" cùng Trung Quốc, Lebanon và Tajikistan.

Qatar chỉ phải gặp Palestine tại vòng 1/8

Bước vào vòng 1/8, vận may tiếp tục mỉm cười với Qatar khi họ chỉ chạm trán Palestine. Đoàn quân do HLV Noureddine Ould Ali dẫn dắt khó có thể so sánh với Qatar về sức mạnh, lực lượng, chưa kể nhà đương kim vô địch còn nhận được sự ủng hộ từ cổ động viên nhà. Chính vì vậy, cơ hội để Palestine làm nên bất ngờ rất khó.

Đội hình dự kiến:

Qatar: Barsham, Al-Rawi, Salman, Mendes, Waad, Mashaal, Fathy, Miguel, Al Ganehi, Almoez Ali, Akram Afif.

Palestine: Hamada; Al Battat, Termanini, Hamed, Saldana; Seyam, Kharoub, Rashid, Abu Warda; Zaid Qunbar, Qumbor.

Dự đoán: Qatar 1-0 Palestine

