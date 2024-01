Tin mới nhất bóng đá sáng 30/1: HLV Iraq bị dọa đánh sau trận thua Jordan ở Asian Cup

HLV Iraq bị dọa đánh sau trận thua Jordan ở Asian Cup

ĐT Iraq đã để thua ngược Jordan 2-3 ở những phút bù giờ cuối cùng, dù trước đó họ đã dẫn trước đối thủ 2-1. Thất bại cay đắng khiến HLV Jesus Casas nhận nhiều chỉ trích. Trong buổi họp báo sau trận, khi HLV Casas đang ngồi trên bục chờ trả lời câu hỏi thì một vài phóng viên Iraq đã lao lên đòi đánh ông. Rất may, các nhân viên an ninh đã can thiệp, tránh điều đáng tiếc xảy ra.

HLV Jesus Casas

Trong cơn giận dữ, các phóng viên Iraq đã kêu gọi tẩy chay buổi họp báo và không phỏng vấn ông Casas như thường lệ. Trước đó giữa vị chiến lược gia người Tây Ban Nha và giới truyền thông Iraq đã có những mâu thuẫn. Sau trận thua Jordan, ông Casas đổ lỗi cho trọng tài vì rút chiếc thẻ đỏ không đáng có dành cho Aymen Hussein khiến cho đội nhà thua trận. Tuy nhiên ý kiến đó không nhận được sự đồng thuận từ giới truyền thông nước này.

ĐT Singapore sa thải HLV trưởng người Nhật Bản

Trong cuộc họp mới đây, Liên đoàn bóng đá Singapore FAS đã đánh giá lại công việc của HLV Takayuki Nishigaya và cho rằng vị HLV người Nhật Bản này không đáp ứng kỳ vọng. Do vậy, trát sa thải đã nhanh chóng được đưa ra.

Nishigaya, người được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng vào tháng 4/2022, đã không thể giúp đội bóng "đảo quốc Sư tử" thi đấu thành công. Ông chỉ giành được 8 chiến thắng sau 21 trận cầm quân với tỷ lệ thắng vẻn vẹn 38%. Có tin FAS đang tiếp cận Bert van Marwijk, cựu HLV ĐT Hà Lan và đạt được những tín hiệu tích cực ban đầu.

Bayern Munich lên tiếng về tin đồn Tuchel đến dẫn dắt Barca

Sau khi HLV Xavi tuyên bố rời Barca cuối mùa giải này, nhiều chiến lược gia được cho là có liên hệ với đội bóng xứ Catalunya để thay thế Xavi. Một trong số đó có HLV Tuchel của Bayern Munich. Tuy nhiên, Bayern Munich vừa đăng tải thông điệp bác bỏ tin đồn này. Trên trang chủ, "Hùm xám" cho hay: “Tuchel chưa bao giờ nói về Xavi và người kế nhiệm ông ấy, những thông tin được loan tải hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi không chấp nhận những thông tin thiếu thực tế như vậy nhắm vào huấn luyện viên của chúng tôi".

Con trai Ronaldo bắt tay vào kinh doanh

Theo truyền thông Bồ Đào Nha Cristiano Jr cùng 2 người bạn sắp mở 1 cửa hàng quần áo trực tuyến mang tên Phantom 08. Cậu con trai cả của Ronaldo, Cristiano Jr, hiện thi đấu cho đội học viện Al-Nassr, không chỉ được biết đến nhiều vì có năng khiếu bóng đá, mà còn nổi tiếng nhờ là con trai của CR7.

