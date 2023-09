Sancho không xin lỗi Ten Hag, cầu thủ MU bỗng bị vạ lây

MU đã công bố cầu thủ tấn công Jadon Sancho sẽ không được bén mảng đến các buổi tập của đội trong thời gian tới sau khi có vấn đề kỷ luật. Theo nhiều nguồn tin, Sancho và HLV Erik Ten Hag đã phát sinh mâu thuẫn sau khi Sancho lên mạng xã hội để bác bỏ thông tin mình lười tập, đồng thời hàm ý những phát ngôn của Ten Hag về mình là sai sự thật.

Sancho bị tạm thời "cách ly" khỏi đội 1 MU

Theo tờ The Athletic, lý do của việc MU “cách ly” Sancho là bởi sau vụ Sancho đăng đàn bác bỏ phát ngôn của Ten Hag, HLV người Hà Lan đã yêu cầu Sancho phải xin lỗi nhưng cầu thủ này nhất quyết không đáp ứng. Do đó Ten Hag yêu cầu CLB đưa Sancho xuống tập với đội trẻ và sẽ không sử dụng anh ở đội 1 cho tới khi nào vấn đề này được giải quyết.

Được biết giám đốc bóng đá John Murtough và CEO Richard Arnold đã cố gắng đứng ra hòa giải với hai bên nhưng sau khi không thể tìm được tiếng nói chung giữa hai người, họ đã đứng về phía Ten Hag. Còn về phần Sancho, lúc này người đại diện của cựu cầu thủ Dortmund đã bắt đầu gọi điện thoại để tìm cho thân chủ mình CLB mới vào tháng 1 tới, nhiều khả năng sẽ là trở lại nước Đức.

Có một số thông tin cho biết trước đó Sancho đã bị Ten Hag cảnh cáo do hay đến muộn trong các buổi tập, và xem ra vấn đề này đã có từ thời cầu thủ 23 tuổi còn ở học viện của Man City. Ten Hag muốn giải quyết vấn đề này một cách êm thấm nhưng sau vài lần tái phạm, ông đã quyết định nói với báo chí rằng Sancho không đạt yêu cầu trong tập luyện nên không được ra sân, dẫn tới phản ứng của cầu thủ sinh ra ở London.

Ten Hag đang siết chặt chuyện tập luyện và ăn uống ở MU sau khởi đầu không tốt và vụ Sancho

Đáng nói là mặc dù Sancho là trường hợp cá biệt, Ten Hag vẫn trừng phạt lây các cầu thủ MU khác khi tăng giờ tập buổi sáng. Lịch tập mới khiến các cầu thủ phải ở lại quá trưa và tập đến 15h mới ra về, và họ phải ăn trưa ở nhà ăn của sân tập Carrington. Ten Hag vừa coi đây là cách để cảnh báo các cầu thủ sau trường hợp của Sancho, đồng thời phạt họ vì thành tích đầu mùa không tốt của đội bóng.

Nguồn tin cho hay dù sao đây cũng là một cách để Ten Hag giám sát lại tình hình của các cầu thủ. MU năm nay đã tuyển một đầu bếp mới từng làm việc cho FA để cải thiện dinh dưỡng cầu thủ nên coi như đây là một cách để Ten Hag kiểm tra lại xem sinh hoạt của các học trò có chỉn chu không, chưa kể tình hình chấn thương gần đây khiến ông nghi là do ăn uống không phù hợp.

