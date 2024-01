Sancho cay đắng rời MU, Ten Hag thắng hay thua trong canh bạc "bàn tay sắt"

Sau rất nhiều tranh cãi, phân tích mổ xẻ và cả khuyên nhủ, cuối cùng mâu thuẫn giữa HLV Erik Ten Hag với ngôi sao người Anh Jadon Sancho đã được giải quyết. Tuy nhiên, cái kết của nó khiến tất cả đau lòng. Bởi lẽ, MU trong tình cảnh khốn khó và cần có toàn bộ nhân sự để vượt qua cơn sóng dữ, thì họ lại tự chặt đi những cánh tay nối dài của mình.

Vụ việc giữa HLV Ten Hag với Sancho được giải quyết, nhưng theo cách tệ nhất

Có lẽ Jadon Sancho xem cuộc trở lại Dortmund là sự giải thoát anh khỏi nỗi thống khổ. Nhưng có một thực tế, 3 năm trước “Neymar nước Anh” nằng nặc đòi hồi hương, khi có cơ hội được khoác áo MU. Vì thế, việc Sancho trở lại sân Signal Iduna Park là điều bản thân cầu thủ này không mong muốn, nếu tình hình không ép buộc phải thế.

Với những gì đã xảy ra ở Old Trafford, Sancho đương nhiên là kẻ bại trận và những tháng ngày vừa qua là một vết đen trong sự nghiệp cầu thủ này. Nếu không thể mau chóng tìm lại phong độ vốn có như cái cách Mason Greenwood đang làm ở Getafe, người ta sẽ chỉ nhớ về Sancho với vết đen là scandal “bật thầy”, những tháng ngày đi tập muộn, là sự thiếu chuyên nghiệp mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều không nên mắc phải.

Và MU, đương nhiên rồi, là phía phải chịu hậu quả nặng nề nhất. Để chiêu mộ được Jadon Sancho vào mùa hè 2021, đội chủ sân Old Trafford đã phải chi ra 73 triệu bảng chưa kể phụ phí. Từ đó đến nay, “Quỷ đỏ” chưa bao giờ có được Sancho của phiên bản chói sáng như đã từng ở Dortmund.

Hơn thế, hình ảnh của MU tiếp tục bị ảnh hưởng sau vụ việc. Đây đã là lần thứ hai hoặc hơn nữa, đội chủ sân Old Trafford vướng vào những scandal nội bộ. Vụ Cristiano Ronaldo rời Old Trafford sau cuộc phỏng vấn truyền hình gây sốc tháng 12/2022 đã là một sự kiện gây chấn động. Giờ đây Sancho là trường hợp tiếp nối và nó có thể tạo đà cho nhiều vụ việc tương tự xảy đến tại Old Trafford trong tương lai.

Tống tiễn Sancho đến Dortmund, liệu HLV Ten Hag có thắng cuộc? Câu trả lời chắc chắn là không! Đó chỉ là sự mất mát, là nỗi hổ thẹn và tất cả các phía, từ Ten Hag, Sancho đến MU đều là kẻ thua cuộc trong vụ việc này. Có chăng, bên thắng cuộc là Dortmund, khi mà đội bóng Đức có sự gia tăng nhân sự đáng kể trong phần còn lại của mùa giải 2023/24.

Có thêm Jadon Sancho, Dortmund đặt mục tiêu tiến xa ở Champions League cũng như trở lại cuộc đua top 4 Bundesliga. Hiện tại, Leverkusen, Bayern Munich, Stuttgart hay Leipzig đều đã bỏ lại đội bóng này quá xa trong cuộc đua Bundesliga, nên đua vô địch gần như là điều bất khả thi.

Nội bộ MU quá bất ổn trong những mùa giải đã qua

Nhưng cũng giống như sự ngang bướng của Sancho, HLV Ten Hag không vì vụ việc mà thay đổi quan điểm quản lý đội bóng của mình. Thủ môn David Jensen từng khoác áo CLB Utrecht của Hà Lan giai đoạn 2016 - 2020, và là học trò của HLV Ten Hag trong 1 mùa rưỡi, khẳng định đó là bản chất không thể thay đổi của nhà cầm quân người Hà Lan.

Thủ môn Jensen kể lại những năm tháng làm việc cùng HLV Ten Hag: “Cánh cửa phòng làm việc của ông ấy luôn luôn mở với bất cứ cầu thủ nào, và họ có thể đến để nói chuyện với ông ấy. Đổi lại, tốt nhất là bạn nên lắng nghe, nếu kông Ten Hag sẽ cắt bạn ra làm đôi”.

