Salah về ĐT Ai Cập dư giải châu Phi, Liverpool có thực sự suy yếu đi?

Mohamed Salah trở về ĐT Ai Cập dự giải vô địch châu Phi 2024 (CAN) đang là chủ đề đáng chú ý tại đội đầu bảng Liverpool bởi họ đã chiếm vị trí dẫn đầu Premier League nhờ phong độ cao của siêu sao này. Anh không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội mà còn kiến tạo cho các cầu thủ khác, và anh được xem là tiền đạo ổn định nhất trong các chân sút của “The Kop” bởi Luis Diaz, Darwin Nunez, Cody Gakpo và Diogo Jota đều có những điểm yếu nhất định.

Salah đang phong độ cao thì phải về đá cho ĐT Ai Cập

Nếu Ai Cập của Salah vào trận chung kết CAN thì Liverpool sẽ không có anh cho tới giữa tháng 2 với tối đa 7 trận vắng mặt. 7 trận cũng đủ tạo ra khác biệt trong cuộc đua vô địch lúc này, nó đang rất sát sao tới mức về lý thuyết đội xếp thứ 5 vẫn còn cửa cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Vậy thực tế khi Salah vắng mặt Liverpool đá thế nào? Cần nhớ rằng ngoài Salah trước đây Liverpool còn có Sadio Mane cũng đá tuyển tại CAN nên thường “The Kop” mất một lúc cả hai tiền đạo ngôi sao, nhưng chúng ta sẽ xem với riêng sự vắng mặt của Salah thì Liverpool có chơi tốt hơn và ghi bàn có vấn đề không.

Liverpool khi có Salah: 332 trận – thắng 214, hòa 63, thua 55 Tỷ lệ thắng 64,5% Tỷ lệ thua 16,6% Liverpool không có Salah: 31 trận – thắng 24, hòa 4, thua 3 Tỷ lệ thắng 77,4% Tỷ lệ thua 9,7%

Giờ chúng ta đi sâu hơn là những lần Salah về tuyển đá CAN và Liverpool thi đấu thế nào. Salah trong thời gian khoác áo Liverpool đã dự hai kỳ CAN các năm 2019 và 2022, nhưng chỉ kỳ CAN 2022 là cần xét ở đây bởi năm 2019 đá mùa hè.

Premier League: Liverpool 3-0 Brentford, 16/1/2022 (Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Minamino) Crystal Palace 1-3 Liverpool, 23/1/2022 (Van Dijk, Oxlade-Chamberlain, Fabinho) FA Cup: Liverpool 4-1 Shrewsbury, 9/1/2022 (Kaide Gordon, Fabinho 2 bàn, Roberto Firmino) Bán kết League Cup: Liverpool 0-0 Arsenal, 13/1/2022 Arsenal 0-2 Liverpool, 20/1/2022 (Jota 2 bàn)

Như vậy Liverpool đá 5 trận trong lúc Salah dự CAN 2022 và họ về cơ bản thành công trong tất cả các trận này, duy nhất chỉ không thắng Arsenal trên sân nhà ở lượt đi bán kết League Cup (nhưng vẫn đi tiếp sau trận lượt về). Trong các cầu thủ ghi bàn cho Liverpool ở giai đoạn đó, Van Dijk cùng Jota và Gordon vẫn đang khoác áo CLB.

Kết quả đó không tệ, trong đó chỉ Arsenal là đối thủ mạnh nhưng là ở mặt trận League Cup. Vậy trong quãng thời gian tới Salah vắng mặt Liverpool có lịch thi đấu ra sao? Giả định anh sẽ vắng cho tới hết CAN, đây sẽ lần lượt là các đối thủ của “The Kop”: Arsenal (FA Cup), Fulham (League Cup – 2 trận), Bournemouth, Chelsea, Arsenal, Burnley.

Fabinho bất ngờ ghi bàn nhiều cho Liverpool trong lần gần nhất Salah bận đi đá CAN

Như vậy là toàn các đối thủ cùng cấp Premier League, trong đó có tới 3 trận đấu khó trước các đối thủ nhóm Big Six. Còn lại Liverpool phải gặp Bournemouth đang có phong độ khá tốt, Fulham không quá mạnh nhưng không phải dễ thắng bởi một trận đá cúp luôn tiềm ẩn bất ngờ. Chỉ có Burnley là đối thủ yếu nhất nhóm này.

Lần trước Salah dự CAN Liverpool không gặp phải lịch thi đấu khó nhằn như lần này, và ở giai đoạn đó Jurgen Klopp lại có được phong độ ghi bàn bất ngờ từ Fabinho và Oxlade-Chamberlain. Giờ sự vắng mặt của Salah sẽ tạo ra khó khăn lớn hơn nhiều so với lần trước anh dự CAN bởi lịch thi đấu khó hơn, nhưng những gì xảy ra đầu năm 2022 chứng tỏ Klopp và các cộng sự luôn chuẩn bị sẵn phương án cho điều đó mà trường hợp của Fabinho là ví dụ.

Dự đoán đội vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24 Theo bạn đội nào sẽ lên ngôi vô địch mùa giải 2023/24? Man City Arsenal MU Liverpool Tottenham Chelsea Đội khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]