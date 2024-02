Salah báo tin vui cho Liverpool, sắp trở lại "gieo sầu" Chelsea

Hồi tháng 1 vừa qua, Mohamed Salah dính chấn thương gân kheo trong khi thi đấu cho ĐTQG Ai Cập tại CAN Cup 2023. Chấn thương của ngôi sao này được dự đoán sẽ cần ít nhất hơn 1 tháng để hồi phục.

Theo bức ảnh được Salah đăng tải, anh đã dạng được 2 chân bình thường

Salah sau đó được đưa trở về Liverpool để tham gia quá trình dưỡng thương và tập hồi phục. Thiếu vắng Salah, Liverpool vừa phải nhận thất bại trước đối thủ trực tiếp Arsenal với tỉ số 1-3 trên sân Emirates. Do đó, những người hâm mộ của đội bóng này đang rất mong chờ Salah sớm trở lại.

Mong mỏi của các cổ động viên "The Kop" có vẻ sắp thành sự thực khi mới đây, Salah đăng tải hình ảnh bản thân đang tập luyện tại nhà với chú thích: "Tình hình đang tốt dần lên." Hình ảnh cho thấy Salah có thể duỗi thẳng cả hai chân, dấu hiệu cho thấy chấn thương của anh đang tiến triển tốt.

Theo tờ Anything Liverpool, Salah đang cảm thấy ổn và dự kiến sẽ trở lại thi đấu trong trận gặp Brentford vào ngày 17/2, một tuần trước trận chung kết Carabao Cup với Chelsea. Kể từ đầu mùa giải, Salah đã ghi 18 bàn và kiến tạo 9 pha dọn cỗ trong 27 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường. Sự trở lại của anh sẽ là một động lực tinh thần to lớn cho "The Kop" trong trận chung kết sắp tới.

Kể từ khi lên đường tham dự Cúp các quốc gia châu Phi vào tuần đầu tiên của tháng 1, Mo Salah đã bỏ lỡ tổng cộng 7 trận đấu của "The Kop". Lần cuối cùng cầu thủ 31 tuổi này chơi cho đội bóng của Jurgen Klopp là trong chiến thắng 4-2 đầy gay cấn ở Premier League trước Newcastle United.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]