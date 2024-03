Ronaldo nguy cơ trắng tay tại Saudi Arabia, báo chí soi kịch bản cùng 3 CLB

Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ chỉ có một danh hiệu trong mùa giải này cho Al Nassr và đó là cúp giao hữu Arab Club Champions Cup. Al Nassr đã bị bỏ xa tới 12 điểm trên BXH giải Saudi Pro League bởi đội đầu bảng Al Hilal, trong khi vừa bị loại bởi Al Ain ở AFC Champions League.

Ronaldo cùng Al Nassr gần như chắc chắn sẽ không có chức VĐQG, cũng như đã bị loại khỏi Cúp C1 châu Á

Lúc này hy vọng có danh hiệu chính thức của Al Nassr chỉ còn tồn tại ở 2 đấu trường, họ đã lọt vào bán kết giải Cúp nhà Vua và đang chờ xác định đối thủ tiếp theo, cũng như sẽ chờ thi đấu ở giải Siêu cúp có 4 đội tham dự. Tuy nhiên việc gần như chắc chắn hụt ăn 2 đấu trường quan trọng nhất đã bảo đảm mùa giải này là một thất bại cho Al Nassr, chưa kể 2 đấu trường kia vẫn có Al Hilal góp mặt.

Dư luận châu Âu đang hoài nghi rằng có lẽ Ronaldo không gặp may ở những đội bóng anh gia nhập. Kể từ sau khi rời Real Madrid, Ronaldo khoác áo Juventus, Manchester United và Al Nassr nhưng không có được thành công lớn ở đội nào. Chân sút người Bồ Đào Nha đoạt 2 Serie A với Juventus nhưng cảm nhận chung là qua mỗi mùa Juventus lại sa sút dần, và đến mùa thứ 3 thì họ may mắn về đích trong top 4 do Napoli tự trượt chân ở vòng cuối.

Manchester United đón Ronaldo trở về nhưng sau mùa đầu tiên ghi bàn tốt nhất đội, CR7 chỉ cùng MU về đích thứ 6 trên BXH Premier League trong khi HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải giữa mùa. Sang mùa kế tiếp Ronaldo lộ rõ thái độ buông bỏ do muốn chuyển sang một CLB được dự Cúp C1, dẫn tới cuộc phỏng vấn tai tiếng cho Piers Morgan và quyết định cắt hợp đồng với cầu thủ này từ phía MU.

Nay Ronaldo cũng đang chật vật tìm thành công ở Al Nassr dù tiếng tăm của CLB này đã nổi như cồn từ khi đón CR7 gia nhập. Việc anh bỏ lỡ cơ hội ở cự ly cận thành trước Al Ain trở thành chủ đề đàm tiếu của truyền thông quốc tế, nhưng hơn thế là việc siêu sao đến từ đảo Madeira đã không còn đủ sức lái các trận đấu lớn theo ý mình nữa.

Trong một trận đấu lớn, Ronaldo lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi

Tờ Daily Mail của Anh có bài viết về điều này, cho rằng sự xuất hiện của Ronaldo ở 3 CLB gần nhất đều chung kịch bản: Thành tích cá nhân của anh tốt, nhưng đổi lại là tập thể chẳng được gì. Tờ này thậm chí chỉ ra rằng khi Ronaldo đầu quân cho Al Nassr ở giữa mùa 2022/23, họ đang đứng đầu bảng Saudi Pro League để rồi mất ngôi đầu vào tay Al Ittihad lúc đó còn chưa đưa về những Fabinho, Kante hay Benzema.

“Khó có thể đổ lỗi cho tuổi tác trong trường hợp của Ronaldo, bởi anh ta đã ghi 29 bàn trong 32 trận mùa này ở tuổi 39. Ronaldo đã làm được nhiều điều từ khi tới Saudi Arabia, nhưng đoạt danh hiệu không nằm trong số đó và nó sẽ là vệt đen lớn đối với cầu thủ này. Thậm chí ngay cả Vua phá lưới anh ta cũng chưa chắc sẽ giành được, bởi Aleksandar Mitrovic chỉ kém anh ta 2 bàn và đang đá cho đội mạnh hơn”, bài viết của Daily Mail bình luận.

“Anh ta đã thi đấu ở 3 CLB kể từ khi rời Real Madrid và mỗi lần thay đổi lại mang về kết quả tập thể tệ hơn lần trước. Nếu mùa sau không có tiến triển, Ronaldo có còn muốn ở lại Al Nassr? Chắc chắn CR7 vẫn còn muốn dự World Cup lần cuối, nhưng nếu rời Saudi Arabia anh ta sẽ phải làm điều khó khăn là trở lại châu Âu thi đấu ở môi trường đẳng cấp cao ở tuổi 40".

