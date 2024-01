Ronaldo hạ thấp Quả bóng Vàng và FIFA The Best, rủ Casemiro về Al Nassr

Trong những năm trở lại đây, Ronaldo không thể giành được danh hiệu Quả bóng Vàng và FIFA The Best. Đây là điều không có gì quá bất ngờ, khi phong độ của CR7 đi xuống do ảnh hưởng tuổi tác. Chưa kể siêu sao người Bồ Đào Nha hiện an phận ở Saudi League, giải đấu có danh tiếng chẳng thể so với những sân chơi hàng đầu châu Âu.

Ronaldo mới giành giải cầu thủ ghi bàn tốt nhất năm 2023 ở sự kiện Globe Soccer Awards

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần nhất với tờ Record (Bồ Đào Nha), Ronaldo đã có lời hạ thấp 2 danh hiệu Quả bóng Vàng và FIFA The Best: "Tôi nghĩ rằng bằng 1 cách nào đó, 2 danh hiệu Quả bóng Vàng và FIFA The Best đang dần đánh mất uy tín. Tôi không hề nói Messi, Haaland hay Mbappe không xứng đáng giành 2 danh hiệu này. Chỉ đơn giản là tôi không còn tin tưởng vào những giải thưởng ấy nữa.

Chỉ có những con số không thể nói dối. Vì vậy danh hiệu ghi bàn nhiều nhất năm 2023 không thể thoát khỏi tay tôi. Điều đó giúp tôi hạnh phúc hơn".

Giải thưởng FIFA The Best 2023 tạo ra tranh cãi không hề nhỏ khi Messi giành chiến thắng thay vì Haaland. Ngoài ra trong thời gian qua truyền thông Pháp còn rộ lên thông tin PSG tác động đến ban tổ chức Quả bóng Vàng để Messi giành chiến thắng vào năm 2021.

Ở diễn biến khác, theo nguồn tin từ tờ Foot Mercato, Ronaldo muốn Casemiro về với Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang tác động đến cả 2 phía để thương vụ này được suôn sẻ.

Ronaldo và Casemiro từng là "chiến hữu" khi cả 2 còn khoác áo Real Madrid. Họ giành được mọi vinh quang trong màu áo "Los Blancos".

Ronaldo liệu có tái hợp Casemiro ở Al Nassr?

Về phần MU, họ cũng không còn mặn mà với Casemiro nữa. Tờ Daily Star tiết lộ đội chủ sân Old Trafford đang lên kế hoạch thanh lý tiền vệ người Brazil trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2024 hoặc vào mùa hè tới.

MU từng mua Casemiro vào năm 2022 với mức giá 70 triệu bảng. Hiện "Quỷ đỏ" sẵn sàng lỗ 20 triệu bảng hoặc thậm chí nhiều hơn để thanh lý ngôi sao sinh năm 1992. Điều đó giúp đội chủ sân Old Trafford giải phóng đáng kể quỹ lương, khi Casemiro hiện nhận lương tới 350.000 bảng/tuần.

Casemiro đã xuống phong độ đáng kể trong thời gian qua. Chưa kể cựu sao Real Madrid còn bị chấn thương hành hạ liên tục.

