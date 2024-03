Quang Hải trở lại đúng thời điểm

Cục diện V.League sau vòng 12 Bàn thắng ở những phút bù giờ hiệp 2 của Tô Văn Vũ giúp Câu lạc bộ bóng đá Nam Định giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vững vàng ngôi đầu bảng với 28 điểm sau 12 lượt trận. Bên cạnh đó, đội bóng thành Nam còn gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi phía sau. Bởi lẽ, ở vòng 12, Bình Dương nhận thất bại 0-1 trước TP.HCM trên sân Thống Nhất, trong khi CLB bóng đá Công an Hà Nội hoà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 1-1. Hiện, Bình Dương xếp thứ 2 với 23 điểm, kém Nam Định 5 điểm còn CLB bóng đá Công an Hà Nội xếp thứ 3 với 22 điểm. Ba vị trí tiếp theo vẫn lần lượt thuộc về Thanh Hoá, Bình Định và TP.HCM. Đội bóng xứ Thanh để thua 1-2 trước đội bóng nhóm cuối Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà. Với Bình Định, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cầm hoà 1-1 Quảng Nam. Về phía đương kim Á quân, với chiến thắng tối thiểu trên sân của Khánh Hoà, Hà Nội FC đã vươn lên vị trí thứ 7 với 16 điểm có được. Xếp sau họ là Quảng Nam, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau vòng 12, nhóm cuối bảng có sự biến động. Giành chiến thắng 2-1 trước Thanh Hoá, Hoàng Anh Gia Lai thoát khỏi vị trí đáy bảng, lên hạng 12. Với trận hoà 1-1 trước Hải Phòng, Thể Công Viettel kéo dài chuỗi trận chỉ hoà và thua lên con số 7. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng rơi xuống vị trí áp chót với 10 điểm. Trong khi đó, Khánh Hoà đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố Biển mới có 8 điểm sau 12 lượt trận. (H.H)