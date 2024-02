Nóng: Son Heung Min đích thân xin dư luận tha thứ cho Lee Kang In

Vụ xô xát giữa Son Heung Min và Lee Kang In ở Asian Cup 2023 thực sự trở thành chủ đề nóng được bàn tán nhiều ở Hàn Quốc. Lee Kang In là người chịu thiệt nhiều hơn cả khi anh bị cắt cũng như phải bồi thường nhiều hợp đồng quảng cáo, chưa kể còn bị dư luận Hàn Quốc tẩy chay.

Nhận thấy đồng đội rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe, Son Heung Min quyết định rộng lượng tha thứ cho Lee Kang In. Viết trên trang Instagram cá nhân, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham chia sẻ:

"Xin chào mọi người, tôi là Son Heung Min. Hôm nay tôi muốn nói đến chủ đề và khó khăn. Lee Kang In đã gửi lời xin lỗi chân thành tới các cầu thủ ở ĐT Hàn Quốc và trong đó có tôi.

Son Heung Min nói lời "gan ruột" về Lee Kang In

Bản thân tôi từng mắc sai lầm và có những hành vi không tốt khi còn là cầu thủ trẻ. Nhưng nhờ những đàn anh tốt bụng răn dạy, tôi mới có được như ngày hôm nay. Hiện cũng với vai trò đàn anh, tôi nghĩ tôi cũng nên làm như vậy.

Để ngăn Lee Kang In tái phạm những điều sai trái, chúng tôi có nghĩa vụ quan tâm nhiều hơn tới anh ấy. Nhờ đó Lee Kang In mới phát triển và trở nên tốt hơn.

Tôi cũng chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Tôi là đội trưởng của ĐT Hàn Quốc nên sẽ có lúc tôi làm những điều mà có thể khiến đồng đội khó chịu. Nhưng cho dù có gặp phải tình trạng này thêm lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy vì lợi ích toàn đội.

Lee Kang In đã trải qua quãng thời gian khó khăn sau Asian Cup 2023. Do vậy xin mọi người hãy rộng lượng tha thứ cho Lee Kang In. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi với tư cách đội trưởng ĐT Hàn Quốc..."

Trong bài viết trên mạng xã hội cá nhân này, Son Heung Min còn đăng tải bức ảnh thắm tình đồng đội cùng Lee Kang In. Với hành động kể trên của đội trưởng ĐT Hàn Quốc, Lee Kang In có thể phần nào bớt đi những lo lắng.

