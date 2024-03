Nóng đội Ngoại hạng Anh bị trừ điểm, nguy cơ rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ"

Nhiều tờ báo lớn tại Anh đều khẳng định Nottingham Forest bị trừ 4 điểm tại Ngoại hạng Anh. Lý do dẫn tới việc này bởi đội chủ sân The City Ground có khoản lỗ nhiều hơn so với luật công bằng tài chính được ban tổ chức Ngoại hạng Anh áp dụng.

Nottingham Forest (đội áo đỏ) dính án phạt trừ điểm

Luật công bằng tài chính quy định đội bóng ở Ngoại hạng Anh được lỗ 105 triệu bảng trong vòng 3 năm. Tuy nhiên Nottingham Forest lại chi tới 250 triệu bảng để mua sắm cầu thủ ở quãng thời gian này, trong khi chỉ kiếm về được 5 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Vào kỳ chuyển nhượng hè 2023, Nottingham Forest bán Brennan Johnson cho Tottenham với giá 45 triệu bảng. Tuy nhiên khoản tiền này không được tính vào báo cáo tài chính mà khiến họ dính án phạt hiện tại.

Trước khi bị trừ 4 điểm, Nottingham Forest có trong tay 25 điểm. Họ nằm ngoài nhóm "cầm đèn đỏ" khi hơn vị trí thứ 18 của Luton 3 điểm. Nhưng với tình hình mới nhất, Nottingham Forest sẽ rơi xuống nhóm cuối bảng, còn Luton hưởng lợi khi leo lên hạng 17.

Dự kiến trong ngày hôm nay (18/3), ban tổ chức Ngoại hạng Anh sẽ công bố án phạt dành đến cho Nottingham Forest. Phía đội chủ sân The City Ground dự kiến sẽ kháng cáo.

Nottingham Forest là đội thứ 2 ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại bị trừ điểm vì vi phạm luật công bằng tài chính. Trước đó, Everton bị trừ 10 điểm, nhưng sau đó kháng cáo thành công nên số điểm bị trừ giảm xuống còn 6 điểm.

Việc Nottingham Forest bị trừ điểm sẽ khiến cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh trở nên khốc liệt hơn. Hiện phong độ của đoàn quân HLV Nuno Santo cũng không hề tốt. Họ không thắng trong 4 vòng đấu gần nhất với 3 thất bại và 1 trận hòa.

