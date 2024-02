Nội bộ Bayern lục đục sau thất bại, sếp lớn lên tiếng về tương lai của Tuchel

Bayer Munich đang thực sự rơi vào khủng hoảng khi thua trận thứ ba liên tiếp. Sau Bayer Leverkusen, Lazio, lần này là Bochum, đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với đội bóng xứ Bavaria. Trận thua này khiến nhiều người hâm mộ không thể “nuốt trôi” nhất là khi Bayern còn vươn lên dẫn trước.

Tuchel đang bị đặt nhiều dấu hỏi về quyết định dùng người

Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ đặc biệt ở vị trí của Upamecano khiến đoàn quân của Thomas Tuchel phải trả giá. Ông thầy người Đức đang phải nhận nhiều chỉ trích vì quyết định dùng người. Khi Mazraoui chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, Tuchel lựa chọn đưa Upamecano vào đá hậu vệ cánh phải.

Đó không phải là vị trí sở trường của cầu thủ người Pháp. Bởi vậy, Upamecano đã chơi cực tệ, bị truất quyền thi đấu và “biếu” cho đối thủ quả phạt đền. Nhiều người cho rằng Tuchel nên đưa Eric Dier vào sân thay vì Upamecano. Cầu thủ người Anh có thể đá được tiền vệ trụ và Kimmich đưa về làm hậu vệ phải sẽ hợp lý hơn.

Tuchel tiếp tục gây khó hiểu khi đưa Kimmich rời sân và thay bằng Zaragoza ở phút 63. Tiền vệ người Đức gần như bật khóc khi trở về băng ghế dự bị. Theo phóng viên Patrick Strasser, Joshua Kimmich rất ức chế với quyết định này. Cầu thủ nhỏ con này suýt nữa “ăn thua đủ” với trợ lý Zsolt Lowe khi trận đấu kết thúc.

Kimmich không hiểu vì sao lại bị thay khỏi sân

Rất may, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức to tiếng với sự can thiệp của các cầu thủ Bayern Munich. Hiện tại, tương lai của HLV Thomas Tuchel đang bị đặt dấu hỏi lớn khi đội bóng xứ Bavaria đang đứng trước nguy cơ trắng tay trong mùa giải này. Họ đã bị Leverkusen bỏ cách tới 8 điểm tại Bundesliga và đang thua 0-1 trước Lazio ở vòng 1/8 Champions League.

Theo tin mới nhất mới, CEO của Bayern Munich Jan-Christian Dreesen vừa tiết lộ tương lai của Thomas Tuchel trong buổi phỏng vấn sau khi trận đấu với Bochum kết thúc. “Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ. Ngày hôm nay, sức mạnh tinh thần đã giành chiến thắng. Mấy điều nói về HLV (Thomas Tuchel) đều không phải là sự thật. Đó không phải là vấn đề chúng tôi quan tâm vào lúc này. Tuchel vẫn là huấn luyện viên trưởng của đội bóng”.

