Nhận định trận HOT Europa League: Liverpool và AS Roma nhàn nhã, Leverkusen cẩn trọng

Liverpool - Sparta Prague, 3h, 15/3, lượt về vòng 1/8 Europa League

Ở trận lượt đi, Liverpool đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-1 ngay trên sân của Sparta Prague. Điều này giúp cho cánh cửa đi tiếp của đoàn quân HLV Jurgen Klopp rộng mở hơn bao giờ hết.

Liverpool có màn trình diễn bùng nổ ở trận lượt đi trước Sparta Prague

Bước đến trận lượt về, Liverpool còn được chơi trên sân nhà. Do vậy, thật khó để các CĐV Sparta Prague mơ về cuộc ngược dòng thần thánh.

Liverpool dự kiến không dùng đội hình mạnh nhất khi đấu Sparta Prague. Họ muốn giữ lực lượng để sẵn sàng cho cuộc chiến khốc liệt ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên những ngôi sao hay ngồi ở ghế dự bị của "The Kop" vẫn có đẳng cấp cao hơn so với các cầu thủ Sparta Prague.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 Sparta Prague Đội hình dự kiến: Liverpool: Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, McConnell, Clark; Elliott, Gakpo, Koumas Sparta Prague: Vindahl Jensen; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Kairinen, Solbakken, Zeleny; Birmancevic, Kuchta, Haraslin

Brighton - AS Roma, 3h, 15/3, lượt về vòng 1/8 Europa League

AS Roma giống Liverpool khi đã tạo nên khoảng cách lớn ở trận lượt đi. Cụ thể đại diện của Serie A thắng Brighton tới 4-0. Khoảng cách an toàn đó giúp AS Roma nhàn nhã hơn hẳn khi bước đến chuyến làm khách trên sân của Brighton ở trận lượt về.

Brighton khó lòng ngược dòng AS Roma

Phong độ của Brighton trong thời gian gần đây không tốt. Họ chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, ngoài ra còn chỉ ghi được 2 bàn thắng.

AS Roma chỉ có nhiệm vụ không để Brighton chọc thủng lưới quá nhiều. Đây là điều không khó để thực hiện, khi ở Europa League mùa giải hiện tại, AS Roma mới nhận 6 bàn thua sau 9 trận đấu.

Dự đoán tỷ số: Brighton 1-1 AS Roma Đội hình dự kiến: Brighton: Steele; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Adingra, Lallana, Fati; Welbeck AS Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Zalewski; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Leverkusen - Qarabag, 3h, 15/3, lượt về vòng 1/8 Europa League

Qarabag bị đánh giá thấp hơn Leverkusen, tuy nhiên ở trận lượt đi, họ đã gây ra muôn vàn khó khăn tới đoàn quân HLV Alonso. Qarabag dẫn với khoảng cách 2 bàn và Leverkusen phải rất vất vả mới có thể gỡ hòa 2-2.

Leverkusen không được mắc sai lầm trước Qarabag

Với tình hình như vậy, 2 đội sẽ phải làm lại ở trận lượt về. Leverkusen có lợi thế được chơi trên sân nhà, nơi chứng kiến họ bất bại ở mùa giải hiện tại với 16 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tuy nhiên Leverkusen không thể chủ quan. Qarabag đã biết cách gây khó dễ đến đội bóng của HLV Alonso và họ sẽ rất quyết tâm tái hiện điều đó.

Dự đoán tỷ số: Leverkusen 2-1 Qarabag Đội hình dự kiến: Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick Qarabag: Lunyov; Vesovic, Mustafazada, Guseynov, Cafarquliyev; Romao, Jankovic; L. Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho

