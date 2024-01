Nhận định trận HOT Asian Cup: Chủ nhà Qatar "dễ thở", ĐT Iraq tiếp đà thăng hoa

Iraq - Jordan: 18h30 ngày 29/1

Iraq đã trải qua chiến dịch vòng bảng Asian Cup 2023 vô cùng ấn tượng. Họ giành 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Trong đó, chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản cho thấy đại diện Tây Á xứng đáng là ứng viên vô địch giải đấu năm nay.

Iraq đang có phong độ rất cao

Về phía Jordan, họ đứng thứ 3 bảng E và chỉ có mặt ở vòng 1/8 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Vì vậy, thầy trò HLV Hussein Ammouta không được đánh giá quá cao khi bước vào vòng đấu này.

Cả Iraq và Jordan đều rất cẩn trọng ở vòng 1/8 bởi đội thua trận sẽ phải dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, cũng vì trận đấu mang tính loại trực tiếp nên đội tuyển nào có đấu pháp hợp lý và thực lực mạnh hơn sẽ thắng. Do đó, dẫu đều là hai đội bóng mạnh tại Tây Á, nhưng Iraq vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với Jordan.

Đội hình dự kiến: Iraq: Jalal Hassan, Suad Natiq, Rebin Solaka, Frans Putros, Hussein Al Haidar, Amir Al Ammani, Ibraheem Bayesh, Ali Jasim, Ahmed Al Hajjaj, Aymen Hussein, Youssef Amyn. Jordan: Yazeed Abulaila, Anas Bani Yaseen, Salem Al Ajalin, Feras Shibaya, Abdallah Nasib, Abu Hashennsh, Raja’ei Ayed, Fadi Awad, Abu Jalboush, Yazan Al Naimat, Ali Olwan. Dự đoán: Iraq 2-0 Jordan

Qatar - Palestine: 23h ngày 29/1

ĐT Qatar giành quyền vào vòng 1/8 với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, ghi 5 bàn và không thủng lưới bàn nào. Dù vậy, sức mạnh của đội chủ nhà Asian Cup 2023 vẫn cần phải kiểm chứng do họ nằm ở bảng đấu "nhẹ kí" cùng Trung Quốc, Lebanon và Tajikistan.

Qatar chỉ phải gặp Palestine tại vòng 1/8

Bước vào vòng 1/8, vận may tiếp tục mỉm cười với Qatar khi họ chỉ chạm trán Palestine. Đoàn quân do HLV Noureddine Ould Ali dẫn dắt khó có thể so sánh với Qatar về sức mạnh, lực lượng, chưa kể nhà đương kim vô địch còn nhận được sự ủng hộ từ cổ động viên nhà. Chính vì vậy, cơ hội để Palestine làm nên bất ngờ rất khó.

Đội hình dự kiến: Qatar: Barsham, Al-Rawi, Salman, Mendes, Waad, Mashaal, Fathy, Miguel, Al Ganehi, Almoez Ali, Akram Afif. Palestine: Hamada; Al Battat, Termanini, Hamed, Saldana; Seyam, Kharoub, Rashid, Abu Warda; Zaid Qunbar, Qumbor. Dự đoán: Qatar 1-0 Palestine

