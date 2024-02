Nhận định bóng đá trận HOT Cup C1: Man City và Real Madrid thể hiện sức mạnh

Copenhagen - Man City, 3h, 14/2, vòng knock-out Champions League

Copenhagen bị đánh giá thấp nhất trong bảng A của Champions League mùa này. Tuy nhiên, đội bóng Đan Mạch xuất sắc vượt qua những đối thủ mạnh hơn là Galatasaray và đặc biệt là Man United để chiếm lấy vị trí thứ 2 bảng đấu, chỉ sau Bayern Munich, qua đó giành vé vào vòng knock-out trong sự bất ngờ của người hâm mộ.

Man City chỉ phải gặp Copenhagen tại vòng 1/8 cúp C1

Thế nhưng những lá thăm may rủi đã đưa họ đến với những nhà đương kim vô địch Man City, đối thủ quá mạnh so với Copenhagen. Sau chức vô địch năm ngoái, Man City vẫn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này và họ đã dễ dàng vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Đội bóng của HLV Pep Guardiola được đánh giá vượt trội so với đối thủ tại vòng 1/8 và một chiến thắng ngay tại Parken không phải là điều quá khó khăn với Man City.

Đội hình dự kiến: Copenhagen: Grabara; Ankersen, Diks, Vavro, Jelert; Goncalves, Falk, Claesson; Elyounoussi, Bardghji, Achouri. Man City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Gvardiol; Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden Dự đoán: Copenhagen 1-3 Man City

RB Leipzig - Real Madrid, 3h, 14/2, vòng knock-out Champions League

Dù phải làm khách trên sân của RB Leipzig nhưng rõ ràng, Real Madrid vẫn là đội được đánh giá cao hơn cho một chiến thắng ở trận đấu này. Đội bóng nước Đức đang gặp nhiều bất ổn ở mùa giải năm nay. HLV Marco Rose vẫn chưa tìm ra biện pháp để khắc phục những khoảng trống thường xuyên xuất hiện ở hàng phòng ngự. RB Leipzig có thể bị thủng lưới nhiều bàn trước bất kỳ đối thủ nào, từ mạnh đến yếu. Điều này làm cho họ liên tiếp nhận thất bại, dù hàng công của họ vẫn có khả năng ghi bàn không tồi.

Real Madrid được đánh giá cao hơn RB Leipzig

Trong khi đó, Real Madrid vừa đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch La Liga là Girona, nhưng 3 điểm đó lại đến với một cái giá không hề rẻ. Jude Bellingham đã gặp chấn thương và chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu RB Leipzig. Thế nhưng "Los Blancos" vẫn có rất nhiều sự thay thế không thua kém. So về lực lượng lẫn bản lĩnh, Real Madrid hoàn toàn vượt trội đối thủ đến từ Bundesliga.

Đội hình dự kiến: RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Lukeba, Orban, Raum; Olmo, Schlager, Kampl, Simons; Sesko, Openda. Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Diaz; Vinicius Jr, Rodrygo. Dự đoán tỷ số: RB Leipzig 0-2 Real Madrid

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]