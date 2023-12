Nghịch lý đương kim vô địch và đội tuyển chuẩn bị Asian Cup

Nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội (CAHN) vừa treo quyền chỉ đạo của HLV Gong Oh-kyun vì thành tích không tốt gần đây và lại đưa Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại xuống cầm quân tiếp B. Bình Dương vào ngày 26-12 (VTV5 trực tiếp lúc 19 giờ 15).

Công an Hà Nội chưa tìm được chiến thắng sau 360 phút nhưng có đến tám cầu thủ được gọi lên đội tuyển. Ảnh: ANH MINH

Thủ môn Filip Nguyễn lên tuyển

Những phút cuối trận làm khách ở Khánh Hòa, thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn đã phải bỏ cầu môn lên tham gia tấn công. Anh có một đường chuyền như tiền vệ thứ thiệt cho đồng đội dứt điểm nhưng vẫn không thể giúp CAHN tránh khỏi trận thua đau 1-2.

Khả năng chơi chân của người gác đền từng lên tuyển Cộng hòa Czech là điểm cộng lớn khiến HLV Troussier không ngần ngại gọi anh lên góp mặt cho Asian Cup. Filip Nguyễn sẽ là một nhân tố cạnh tranh gay gắt với thủ môn Đặng Văn Lâm trụ ở cầu môn đội tuyển trong thời gian dài dù đôi lúc thủ môn của Bình Định phạm sai lầm.

Cũng có đến bảy đồng đội của Filip Nguyễn có mặt ở đội tuyển lần này và là đông nhất trong số 14 đội bóng tại V-League. Nhưng nghịch lý ở đội bóng góp nhiều tuyển thủ nhất lại là việc đang phải ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng chỉ với 9 điểm, đứng thứ tám.

Thực tế đội CAHN không yếu, với sức mạnh đáng gờm ở tuyến giữa gồm các tuyển thủ Quang Hải, Thành Long, Hoàng Văn Toản. Hàng phòng ngự của đội đương kim vô địch cũng rất cứng cáp với bốn học trò của ông Troussier là trung vệ Việt Anh, Văn Thanh, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường. Đấy là chưa kể cựu tuyển thủ Hồ Tấn Tài chơi rất hay và có duyên ghi bàn dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ông Trần Tiến Đại trở lại cầm quân với sự rành rẽ cầu thủ CAHN lẫn đối phương sẽ tạo nên một cuộc trở lại ngoạn mục khi tiếp B. Bình Dương đang chễm chệ ở ngôi đầu. Soi kỹ từng vị trí, chủ sân Hàng Đẫy vượt trội đội khách chỉ có hai tuyển thủ quốc gia Tiến Linh, trong lúc Quế Ngọc Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân do chờ phục hồi chấn thương.

Theo chúng tôi, CAHN với ưu thế sân nhà, cùng niềm vui lên tuyển đông như trẩy hội sẽ giữ lại 3 điểm để chen chân vào tốp tranh ngôi vô địch V-League mùa này.

Ứng viên trụ hạng không có tuyển thủ

Thật ngẫu nhiên bốn đội bóng đấu sớm khác ở vòng 8 V-League diễn ra vào ngày 26-12 không có tuyển thủ quốc gia nào. Khánh Hòa tiếp khách SL Nghệ An (FPT Play trực tiếp lúc 18 giờ) và CLB TP.HCM chạm trán Hà Tĩnh (HTV Thể thao trực tiếp lúc 19 giờ 15) đều thuộc nhóm lo chạy trốn rớt hạng.

Đáng chú ý là CLB TP.HCM sau khi thay HLV Vũ Tiến Thành bằng thầy trẻ Phùng Thanh Phương và giải quyết phần nào chuyện nợ nần đã gặt hái hai trận thắng, một trận hòa. Đội bóng chủ sân Thống Nhất đang có 12 điểm, ở vị trí thứ năm tràn trề cơ hội bỏ túi thêm 3 điểm nữa, trước thời điểm V-League nghỉ một tháng để hội quân tuyển quốc gia.

Với sự sung mãn về tinh thần và nội lực mạnh hơn, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ không khó đánh bại một Hà Tĩnh mới chỉ có 3 điểm sau bảy trận, đứng áp chót bảng xếp hạng.

Tương tự, Khánh Hòa với bộ sậu ban huấn luyện mới và trẻ, cùng khí thế đang lên sau trận thắng nhà đương kim vô địch CAHN rộng cửa thắng trận thứ hai liên tiếp, do đội khách SL Nghệ An còn non nớt, lại thường yếu bóng vía mỗi khi xa nhà.•

Còn cơ hội cho cầu thủ trẻ lên tuyển HLV Troussier sau vòng 8 V-League sẽ tập trung đội tuyển quốc gia với 34 cầu thủ vào ngày 31-12. Và như các lần hội quân trước đây, ông thầy người Pháp cũng cho gọi 29 gương mặt trẻ dưới 23 tuổi để huấn luyện chung, hướng đến chiến dịch vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 4-2024. Đáng chú ý là trong quá trình rèn luyện, HLV Troussier có thể bổ sung một số cầu thủ nổi bật của U-23 cho đội tuyển quốc gia dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, đội U-23 Việt Nam tập trung từ ngày 28-12 đến 4-1-2024, cùng năm tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Hai Long. Đội tuyển quốc gia sẽ hội quân vào ngày 31-12, tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 5-1-2024 sẽ lên đường sang Qatar. Các học trò của ông Troussier sẽ có một trận giao hữu với đội tuyển Kyrgyzstan vào ngày 9-1-2024. Bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023, Việt Nam sẽ gặp đương kim á quân Nhật Bản, Iraq và Indonesia. TT

