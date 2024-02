MU tìm ra "tam tấu" hoàn hảo, người thừa Martial chuẩn bị hồi hương

MU đạt phong độ rất cao trong thời gian qua. Đoàn quân HLV Ten Hag kiếm được tới 10 điểm ở 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất. Ở những trận đấu ấy, "Quỷ đỏ" ghi tới 10 bàn thắng.

Những ngôi sao tấn công của MU như Hojlund, Rashford và Garnacho đều ghi bàn ở trận đấu này. Điều đó thực sự đáng mừng với các fan "Quỷ đỏ".

Hojlund, Rashford và Garnacho đang giúp MU lấy lại phong độ

"Tam tấu" Hojlund, Rashford và Garnacho có sự bù trừ cần thiết cho nhau. Họ là sự kết hợp của sức mạnh, tốc độ, khả năng dứt điểm ấn tượng và kèm theo sự tự tin rất lớn.

Có thể "tam tấu" trên hàng công MU hiện tại không xuất sắc như của Liverpool hay Man City, nhưng nên nhớ họ lại mang đến hiệu quả rất lớn. Tờ Daily Mail thống kê từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2023/24, MU có 5 trận để Hojlund, Rashford và Garnacho góp mặt ở đội hình xuất phát. "Quỷ đỏ" giành 4 chiến thắng và không thua trận nào. Chưa hết, MU còn ghi được 14 bàn mỗi khi Hojlund, Rashford và Garnacho đá chính.

Việc đẩy Antony xuống băng ghế dự bị và đưa Garnacho sang cánh phải thực sự đang là phát kiến bước ngoặt của HLV Ten Hag. Bằng không, có lẽ hiện MU vẫn tỏ ra vô cùng loay hoay như cách đây 2 tháng.

Khi công thức chiến thắng đã được hình thành, chắc chắn HLV Ten Hag sẽ để Hojlund, Rashford và Garnacho sát cánh dài với nhau. Điều này đồng nghĩa tương lai của Martial coi như khép lại.

Martial đang dưỡng thương. Dự kiến phải tới tháng 4 anh mới có thể trở lại thi đấu cho MU. Với tình hình đó kèm theo việc MU tìm ra "tam tấu" phù hợp trên hàng công, tiền đạo người Pháp rõ ràng không khác gì người thừa ở sân Old Trafford.

Hợp đồng của Martial ở MU cũng chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải hiện tại. "Quỷ đỏ" thì không có mong muốn gia hạn hợp đồng với anh.

Martial chỉ còn đếm ngày rời khỏi MU

Martial rõ ràng đang chuẩn bị sẵn tâm lý chia tay MU. Tờ The Sun cho biết ngôi sao sinh năm 1995 dự kiến trở lại Pháp thi đấu cho AS Monaco hoặc Marseille. Trong quá khứ, AS Monaco chính là đội bóng chứng kiến sự phát triển vượt trội của Martial.

