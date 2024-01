MU lọt nhóm CLB sa sút nhất so với mùa giải trước, Liverpool tiến bộ hơn cả

MU và Newcastle ở mùa giải 2023/24 chơi tương đối tốt. Cả 2 đều có được vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn ở mùa giải hiện tại.

Trong khi MU chỉ đứng ở vị trí thứ 7, thì Newcastle xếp hạng 10. Không còn nhiều CĐV nghĩ 2 đội bóng này có thể bứt phá để chen chân vào top 4 Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải.

MU thi đấu khá thất thường ở mùa giải hiện tại

Tờ The Sun đã đưa ra những thống kê về điểm số mà các đội bóng ở Ngoại hạng Anh kiếm được ở thời điểm hiện tại, sau đó so sánh với những gì mà họ làm được với cùng số trận vào mùa giải trước. Theo đó, MU thuộc nhóm những đội sa sút nhất. Đoàn quân HLV Ten Hag hiện chỉ có 32 điểm sau 21 vòng đấu, trong khi con số tương tự ở mùa 2022/23 là 42 điểm.

Arsenal đi xuống giống với MU. "Pháo thủ" kiếm được 50 điểm sau 20 vòng đấu vào mùa giải trước, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi ấy. Nhưng hiện cùng với 20 trận, đoàn quân HLV Arteta chỉ giành được 40 điểm.

Trong khi đó, Newcastle là đội sa sút nhất. Với cùng 21 trận đấu, Newcastle hiện chỉ có 29 điểm ở Ngoại hạng Anh. Con số ấy kém tới 11 điểm so với những gì diễn ra ở mùa bóng 2022/23.

Bảng thống kê điểm số các đội giành được ở Ngoại hạng Anh mùa giải hiện tại so với mùa bóng trước

Nhìn sang Liverpool, họ hiện là đội tiến bộ nhất so với mùa giải 2022/23. "The Kop" đang đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 45 điểm trong tay sau 20 trận đấu. Trong khi đó, cùng với 20 trận ở mùa bóng 2022/23, đoàn quân HLV Klopp chỉ thu về 29 điểm, con số ngang với Newcastle ở mùa giải hiện tại.

Nhiều CĐV đánh giá Man City sa sút nhiều so với mùa giải trước. Tuy nhiên thực tế cho thấy "The Citizens" sau 20 trận ở mùa bóng hiện tại thua thiệt điểm số không đáng kể so với chính họ ở mùa giải trước, cụ thể là 43 điểm so với 45 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]