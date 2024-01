MU đàm phán ĐT Cameroon để Onana đấu Tottenham, mơ kịch bản hoàn hảo

Thủ thành Onana là 1 trong những ngôi sao sẽ chia tay CLB để trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG tại CAN 2024. Điều này sẽ khiến MU gặp không ít khó khăn, do vậy đội chủ sân Old Trafford đang cố gắng làm việc với ĐT Cameroon để giữ chân Onana lâu nhất có thể.

Onana chuẩn bị chia tay MU để trở lại tập trung cùng ĐT Cameroon

Tờ Daily Mail cho biết MU muốn giữ Onana đến ngày 14/1. Đó là thời điểm đội chủ sân Old Trafford chạm mặt Tottenham tại vòng 21 Ngoại hạng Anh. Nếu ĐT Cameroon đồng ý với đề nghị này, Onana sẽ ra sân đấu Tottenham và sau đó tức tốc lên máy bay về tập trung cùng ĐTQG.

Trận đấu đầu tiên của ĐT Cameroon ở CAN 2024 chính là cuộc chạm trán Guinea vào 0h ngày 16/1 (giờ Việt Nam). Điều này đồng nghĩa Onana chỉ có khoảng 1 ngày để bay đến Bờ Biển Ngà để chuẩn bị cho trận gặp Guinea. Thời gian vô cùng ít ỏi nên không dễ gì để ĐT Cameroon đồng ý với đề nghị kể trên của MU.

CAN 2024 diễn ra từ ngày 13/1 cho đến 11/2. Nếu ĐT Cameroon tiến đến chung kết, Onana sẽ bỏ lỡ tới 4 trận đấu cùng MU. Con số ấy tăng lên thành 5 trận trong trường hợp MU đánh bại Wigan để tiến vào vòng 4 FA Cup.

MU ắt hẳn không hề muốn kịch bản kể trên xảy ra. Thay vào đó, họ chờ ĐT Cameroon bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đó cộng việc nếu MU giữ được Onana ở lại hết trận gặp Tottenham thì đội chủ sân Old Trafford không mất thủ môn này trong bất cứ trận nào.

Onana đóng vai trò quan trọng kể từ khi cập bến sân Old Trafford. Thủ thành người Cameroon góp mặt trong mọi trận đấu của MU ở mùa giải 2023/24. Có những thời điểm Onana mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng HLV Ten Hag vẫn rất tin tưởng anh. Điều này khiến thủ môn số 2 của "Quỷ đỏ" là Altay Bayindir hiện vẫn chưa có dịp ra mắt đội một.

