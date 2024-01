Lễ khai mạc Asian Cup 2023 hứa hẹn đặc biệt và mới lạ chưa từng có

"Lễ khai mạc Asian Cup 2023 sẽ là một bất ngờ đối với tất cả mọi người, với những sự kiện đặc biệt được tổ chức", Hassan Rabea Al Kuwari, Giám đốc Điều hành Tiếp thị và Truyền thông của giải đấu nói trong cuộc họp báo ngày 10/1, tức hai ngày trước ngày khai mạc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào lúc 21h00 (17h00 giờ địa phương) tại Sân vận động Lusail mang tính biểu tượng, nơi từng tổ chức trận chung kết World Cup 2022, với sức chứa 88.000 người. Với kinh nghiệm tổ chức giải vô địch thế giới, từng gây choáng ngợp với lễ khai mạc huyền ảo cách đây 1 năm, chủ nhà Qatar chắc chắn sẽ tạo nên một đêm lung linh khác với âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa và các công nghệ hỗ trợ tối tân.

Lễ khai mạc Asian Cup 2023 mang tên The Lost Chapter of Kelileh và Demneh (tức Chương thất lạc của Kelileh và Demneh), lấy cảm hứng từ truyện cổ Ba Tư và được Ả Rập hóa vào thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, bao gồm 15 chương nói về những anh hùng động vật. Các nhà tổ chức giải đấu tạo nên Kelileh và Demneh là hai chú cáo sa mạc, đại diện cho chủ nhà Qatar, bằng tù và ốc biển đã gọi các linh vật khác, đại diện cho những quốc gia tham dự, cùng tề tựu và thể hiện một châu Á đoàn kết.

"Asian Cup 2023 mang đến cơ hội để người hâm mộ bóng đá châu Á tìm hiểu những nền văn hóa mới, xây dựng tình bạn lâu dài và tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa”, ông Al Kuwari cho biết.

Tại lễ khai mạc, ca sĩ người Qatar Fahad Al-Hajjaji và ca sĩ người Kuwait Humood AlKhudher sẽ biểu diễn chung bài hát chủ đề của giải đấu mang tên "Hadaf" (tiếng Ả Rập có nghĩa là "bàn thắng"). Ca từ cùng giai điệu rộn ràng của Hadaf khuyến khích mọi người theo đuổi "mục tiêu" của riêng họ, cũng như cổ vũ các đội tuyển thi đấu, ghi bàn và mang vinh quang về cho đất nước.

Mặc dù buổi lễ bắt đầu lúc 21h00 nhưng sân Lusail sẽ mở cửa từ trước đó 4 tiếng, lúc 18h00 (14h00 giờ địa phương) để người hâm mộ trải nghiệm không khí lễ hội, từ ẩm thực đến văn hóa, đồng thời tương tác với bộ 5 linh vật của giải đấu, gồm Saboog, Tmbki, Freha, Zkriti và Traeneh.

Khá đặc biệt, đây cũng chính là linh vật của Asian Cup 2011 cũng được tổ chức tại Qatar. Theo giải thích của nhà thiết kế Ahmed Al-Maadeed, chúng biểu thị cho sự trưởng thành của Qatar so với 12 năm trước, đồng thời tượng trưng cho 5 vùng của đất nước nằm trên bán đảo Ả Rập.

Một ngày trước lễ khai mạc, hàng trăm nhân viên an ninh đã được triển khai quanh sân vận động Lusail. Các đường phố dẫn đến sân, bao gồm Đại lộ Lusail vốn là khu trung tâm thương mại, được giới nghiêm từ đầu tuần này cho đến cuối tháng 2. Nói với tờ Kompas của Indonesia, Thiếu tá Abdulrahman al-Tamimi cho hay, hệ thống an ninh ở Asian Cup 2023 tương tự World Cup 2022, đảm bảo sự an toàn tối đa. "Chưa giải đấu nào từng tổ chức ở Qatar có mối đe dọa an ninh đáng kể", ông tự tin khẳng định.

Qatar là quốc gia duy nhất từng 3 lần đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lần này, họ mang tới cho các nước tham dự trải nghiệm chưa từng có: tận hưởng sân bãi, cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới ngay tại châu Á. Trước đây Nhật Bản và Hàn Quốc từng tổ chức World Cup (2002) nhưng sau đó chưa đăng cai Asian Cup (Nhật và Hàn từng đăng cai vào năm 1960 và 1992).

Như đội tuyển Việt Nam, tại bảng D, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ chơi trận mở màn gặp Nhật Bản tại sân Al Thumama, nơi Pháp đánh bại Ba Lan ở vòng 1/8 và Bồ Đào Nha thua Morocco ở tứ kết World Cup 2022.

