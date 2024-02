LĐBĐ Hàn Quốc họp bàn sa thải Klinsmann, Lee Kang In phủ nhận đấm Son Heung Min

Báo chí Hàn Quốc trong sáng nay 15/2 đồng loạt cho biết LĐBĐ Hàn Quốc đang tổ chức một cuộc họp bất thường liên quan đến vị trí HLV trưởng của đội tuyển quốc gia nước này. Theo tin từ hãng thông tấn Yonhap, cuộc họp được chủ trì bởi Hội đồng đội tuyển quốc gia, cơ quan quản lý trực tiếp các đội tuyển bóng đá của Hàn Quốc.

Tương lai của HLV Klinsmann ở ĐT Hàn Quốc sẽ được xác định chiều nay 15/2

Tại cuộc họp, nội dung chính là đánh giá thể hiện của ĐT Hàn Quốc ở Asian Cup, giải đấu mà Hàn Quốc vào bán kết nhưng thua Jordan và tiếp tục lỡ hẹn chức vô địch sau 64 năm. Trong buổi họp có 9 thành viên hội đồng, đứng đầu bởi ông Michael Muller, trong khi HLV Klinsmann họp online từ nhà riêng của mình tại Mỹ.

Mặc dù có đội hình tài năng, Hàn Quốc chơi thiếu thuyết phục ở vòng bảng và họ cần đến 2 bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng ở 2 trận gặp Saudi Arabia rồi Australia để thoát thua trong các cặp đấu knock-out. Nhưng khi sự tự tin và lạc quan đang lên cao sau 2 màn “chết hụt”, Hàn Quốc thua Jordan 0-2 mà không dứt điểm trúng đích nổi cú nào.

CĐV Hàn Quốc căng biểu ngữ đòi sa thải Klinsmann bên ngoài trụ sở LĐBĐ Hàn Quốc

Lối chơi của Hàn Quốc rất kém thuyết phục và đáng chú ý là sau giải báo chí đã tiết lộ vụ ẩu đả giữa Son Heung Min với Lee Kang In trong một buổi ăn tập thể của đội tuyển. Lee Kang In được cho là đã bị đội trưởng Son Heung Min nhắc nhở sau khi anh này cùng 2 tuyển thủ khác ăn nhanh rồi rủ nhau đi đánh bóng bàn, và một vụ ẩu đả xảy ra khiến Son Heung Min bị trật khớp ngón tay (nhưng chưa rõ là do trực tiếp tham gia hay do can ngăn).

Vụ này được xem là một thất bại trong quản quân của HLV Klinsmann, ông này tiếp tục sử dụng Lee Kang In trong đội hình dù đã được LĐBĐ Hàn Quốc yêu cầu chấn chỉnh thái độ của cầu thủ này hay thậm chí không cho ra sân. Không những vậy Klinsmann còn bị chê thiếu tận tậm vì đã dành nhiều thời gian bên Mỹ, hay thậm chí sang châu Âu, để xem tuyển thủ Hàn Quốc thay vì đến Hàn Quốc “xem giò” các cầu thủ đá ở K-League.

Lee Kang In (trái) đã xin lỗi vì để xảy ra vụ ẩu đả, nhưng không hề nói mình có bất cứ hành động gì với Son Heung Min

Tại địa điểm diễn ra cuộc họp của LĐBĐ Hàn Quốc, nhiều CĐV đã đến mang theo biểu ngữ đòi sa thải Klinsmann hay chính Chủ tịch Liên đoàn là ông Chung Mong Gyu. Chủ tịch Chung sẽ là người đưa ra quyết định về Klinsmann sau cuộc họp hôm nay và giám đốc kỹ thuật Kwan Hwang Bo sẽ trực tiếp công bố cho báo chí.

Liên quan tới vụ xô xát giữa Lee Kang In và Son Heung Min, công ty đại diện của ngôi sao đang đá cho Paris Saint-Germain lên tiếng bác bỏ tình tiết anh này đấm và nắm cổ áo Son Heung Min mà báo chí đăng tải. Thông cáo của công ty này nhấn mạnh Lee Kang In đã xin lỗi qua mạng xã hội vì xảy ra sự cố, nhưng không hề xác nhận rằng anh có bất cứ hành động gây hấn nào với đội trưởng của mình.

