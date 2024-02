Kiatisak cập bến Công an Hà Nội: Kỳ vọng xóa dớp, mơ ngôi vô địch lịch sử

Màn trình diễn của CLB Công an Hà Nội từ đầu mùa không thực sự ấn tượng. Điều đó khiến họ hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League với 12 điểm trong tay, kém đội đầu bảng Nam Định khoảng cách 7 điểm.

CLB Công an Hà Nội cũng là đội bóng không có sự kiên nhẫn đối với các HLV. Đã có 3 ông thầy ngoại bị thay thế tại đội bóng ngành Công an từ khi họ lên chơi V-League. Đó là Paulo Foiani, Flavio Cruz và người gần nhất là Gong Oh Kyun.

CLB Công an Hà Nội đã cho nghỉ việc nhiều HLV ngoại

Đây rõ ràng là thách thứ không hề nhỏ đối với HLV Kiatisak, người chân ướt chân ráo đến CLB Công an Hà Nội. Danh thủ Thái Lan lại là chiến lược gia rất có tiếng trong khu vực với bản hồ sơ rất đẹp. Chính vì vậy, ông sẽ có nhiệm vụ giúp CLB Công an Hà Nội bứt phá trong thời gian tới.

V-League 2023/24 mới đi được khoảng 1/3 chặng đường, do vậy cơ hội để CLB Công an Hà Nội bảo vệ ngôi vô địch vẫn còn nguyên. Chắc chắn HLV Kiatisak rất khát khao đạt được chiến tích ấy, khi trong suốt quãng thời gian làm công tác huấn luyện ở HAGL, "Zico Thái" không thể gặt hái danh hiệu lớn.

Lợi thế của HLV Kiatisak so với những ông thầy ngoại trước đây của CLB Công an Hà Nội chính là việc am hiểu bóng đá lẫn văn hóa Việt Nam. "Zico Thái" nói được tiếng Việt, có nhiều kinh nghiệm sống và làm việc tại Việt Nam. Chưa kể ông có mối quan hệ tốt với nhiều cầu thủ tại V-League nói chung cũng như tại CLB Công an Hà Nội nói riêng.

HLV Kiatisak đến CLB Công an Hà Nội với nhiều kỳ vọng

Đối với đội bóng toàn sao số như CLB Công an Hà Nội, việc làm công tác tư tưởng thật tốt cho các cầu thủ là điều vô cùng quan trọng. HLV Kiatisak lại luôn tỏ ra vô cùng tinh tế cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó là lý do trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, rất hiếm khi chiến lược gia sinh năm 1973 dính vào những lùm xùm với các học trò.

HLV Kiatisak còn có khả năng ứng biến tốt. Ông từng giúp HAGL không được đánh giá cao dẫn đầu V-League vào năm 2021. Tiếc thay đội bóng Phố Núi sau đó không thể vô địch do giải bị hủy vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

CLB Công an Hà Nội hiện không cần HLV có chuyên môn thuộc hạng "đao to búa lớn". Họ cần người có tầm ảnh hưởng, "quản" được dàn sao cả nội lẫn ngoại để giúp đội bóng đi đúng hướng và HLV Kiatisak được xem là người đáp ứng các yêu cầu đó. Hãy chờ xem ông thầy người Thái Lan sẽ thay đổi đội bóng ngành Công an ra sao trong thời gian tới, trước mắt là các trận V-League trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ.

