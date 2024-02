Khởi đầu thuận lợi của huấn luyện viên Kiatisak

Cục diện V.League sau vòng 9 Chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng giúp câu lạc bộ Nam Định tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2023-2024. Hiện tại, đội bóng thành Nam có 22 điểm và tạo khoảng cách khá an toàn so với các đội phía sau. Đáng chú ý, câu lạc bộ Thanh Hoá đã vươn lên vị trí nhì bảng sau trận thắng 2-0 trước Hà Nội FC. Đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov có 18 điểm sau 9 lượt trận. Bên cạnh đó, Bình Dương và Bình Định lần lượt rơi xuống thứ 3 và thứ 4 sau cú "sẩy chân" ở vòng 9. Cụ thể, đội bóng đất Thủ bị Quảng Nam cầm chân với tỉ số 1-1, còn Bình Định thất bại 0-2 trước Sông Lam Nghệ An. Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League là Công an Hà Nội. Trong ngày ra mắt tân huấn luyện viên Kiatisak, nhà đương kim vô địch dễ dàng đánh bại TP.HCM với tỉ số 2-0. Với kết quả này, "Chiến hạm đỏ" vẫn đảm bảo vị trí thứ 6. Ngoài ra, 3 vị trí tiếp theo lần lượt là Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng và Quảng Nam. Hà Nội FC rơi xuống thứ 10 sau trận thua Thanh Hoá. Đội bóng Thủ đô đối diện với nguy cơ đua trụ hạng nếu không thể cải thiện thành tích trong các lượt trận sắp tới. Thể Công Viettel thậm chí còn tệ hơn với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn chưa thể giúp đội bóng này tạo ra khác biệt. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với chiến thắng kịch tính ở vòng 9 đã vươn lên vị trí 11. Còn lại, hai đội xếp cuối bảng vẫn là Khánh Hoà và Hoàng Anh Gia Lai. (H.H)