Khi sân bóng sặc mùi thuốc súng

Bài viết đề cập vòng chung kết Asian Cup sắp diễn ra lại đâu đó quanh quẩn một nỗi buồn, đó là trường hợp khó khăn của đội tuyển Palestine, một đội tuyển “không nhà”, họ phải nay đây mai đó vì xung đột trong cuộc chiến Israel - Hamas đang ngày một khốc liệt.

Các cầu thủ Palestine biến những khó khăn, nỗi buồn thành động lực. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo chí quốc tế mô tả các sân bóng tạm bợ lâu nay ở Bờ Tây, nơi đội tuyển Palestine tập luyện, đang trở thành những nghĩa địa chôn xác người, những hố bom sâu hoắm sặc mùi tử khí lẫn thuốc súng...

Đội bóng đá Palestine chuẩn bị cho Asian Cup trong điều kiện đang trú tạm bợ, ở nhờ các quốc gia thuộc thế giới Ả Rập cưu mang nhân đạo. Trước đây Tunisia cho đội tuyển Palestine ở và tập lâu dài lẫn thi đấu giao hữu, song quốc gia này ở tận Bắc Phi quá xa xôi; rồi Kuwait cưu mang cho đội tuyển Palestine làm sân nhà đá vòng loại World Cup 2026. Đến nay thì Saudi Arabia đang “nuôi” và cung cấp mọi thứ cho đội tuyển Palestine chuẩn bị công đoạn cuối cho Asian Cup.

Nhưng điều mất mát lớn nhất không phải là “đội tuyển không nhà” hay đội bóng “nay đây mai đó” mà cái chính là một không khí u buồn trong nội bộ đội tuyển này, vì người thân của họ vẫn còn phải sống ở Bờ Tây, dải Gaza mà mỗi ngày mỗi phút phải đối mặt với cái chết do bom đạn có thể trút xuống bất cứ lúc nào.

Đội tuyển Palestine ở bảng C cùng với Iran, UAE và Hong Kong, một bảng đấu đầy thách thức. HLV Makram Daboub của đội Palestine mô tả: “Trước và sau mỗi buổi tập, các cầu thủ sống trong ưu tư và mong ngóng người thân nơi quê nhà. Chỉ những lúc ra sân miệt mài tập luyện họ mới tạm quên đi được những trằn trọc, lo lắng. Rồi khi về nơi trú ngụ sau mỗi buổi tập là họ tập trung quanh chiếc xe buýt chở đội xem điện thoại ngóng tin tức từ quê nhà”.

Trong nỗi khổ và lo lắng của các cầu thủ Palestine, tấm lòng của các đội bóng khác cũng góp phần an ủi họ phần nào. Cụ thể như trận Úc - Palestine diễn ra tại Kuwait trong khuôn khổ lượt trận đầu vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Úc đã có những món quà và hiện kim thật ý nghĩa cùng những lời chúc bình an, may mắn cho toàn đội Palestine. Điều mà chính các cầu thủ Palestine ăn ở, thi đấu xa nhà trông ngóng người thân nói rằng họ rất ấm lòng.

Asian Cup bóng chưa lăn có một nỗi buồn quanh các cầu thủ Palestine nhưng hy vọng từ nốt trầm đấy sẽ là động lực và năng lượng tích cực để bóng đá châu Á mang lại niềm hy vọng lớn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]