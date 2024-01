Kết quả bóng đá AC Milan - AS Roma: Lukaku "im tiếng", siêu phẩm ấn định (Serie A)

Cuộc đối đầu đáng chú ý nhất vòng 20 Serie A là chuyến làm khách của AS Roma tại sân San Siro của AC Milan. Đội chủ nhà nhập cuộc rất chủ động và sớm có bàn mở tỉ số. Phút 11, Adli nhận bóng trước vòng cấm đối thủ, xử lý vài nhịp rồi quyết định sút luôn vào góc gần khiến thủ thành bên phía đội khách không kịp phản xạ.

Giroud ghi bàn nhân đôi cách biệt cho AC Milan

Bàn thắng sớm giúp trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi cơ hội ngon ăn liên tục được tạo ra. Đáng tiếc các chân sút bên phía AS Roma không thể tận dụng khi chân sút chủ lực, Romelu Lukaku "im tiếng" toàn tập. Hiệp một kết thúc với lợi thế dẫn trước nghiêng về AC Milan.

Sang tới hiệp hai, đội chủ nhà lại dồn lên trong những phút đầu để tìm bàn thắng và thành công với chiến thuật đề ra. Phút 56, Kjaer đánh đầu chuyền bóng tốt và Giroud đã băng vào đánh đầu tung lưới đối thủ. Tới lúc này AS Roma không còn gì để mất, họ vùng lên mạnh mẽ và hậu vệ AC Milan đã mắc sai lầm trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Paredes đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm 11m.

Trong những phút còn lại, AS Roma đã dồn lên tìm bàn gỡ rất mạnh mẽ, đáng tiếc tất cả những họ nhận được lại là bàn thua tiếp theo. Phút 84 Theo Hernandez bật tường với Giroud rồi băng xuống tung ra cú dứt điểm cực mạnh, bóng đi quá nhanh khiến thủ thành của AS Roma không cản phá được. AC Milan giành chiến thắng 3-1 trước AS Roma qua đó củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tỉ số chung cuộc: AC Milan 3-1 AS Roma (H1: 1-0)

Ghi bàn

AC Milan: Adli 11', Giroud 56'. Hernandez 84'

AS Roma: Paredes 69' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

AC Milan: Maignan, Hernandez, Gabbia, Kjaer, Calabria, Reijinder, Adli, Leao, Loftus Cheek, Pulisic, Giroud

AS Roma: Svilar, Kristensen, Mancini, Llorente, Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola, El Shaarawy, Lukaku

