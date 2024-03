Inter Milan toàn thắng từ đầu năm 2024, HLV Inzaghi xô đổ kỷ lục Mourinho

Inter Milan có lẽ là đội bóng mạnh nhất của châu Âu mùa giải này. Họ đã bỏ xa Juventus 12 điểm ở ngôi đầu bảng Serie A, vô địch Siêu cúp Italia một cách thuyết phục trong khi đã dẫn trước Atletico Madrid 1-0 sau lượt đi vòng 1/8 Champions League. Chỉ có Coppa Italia là đấu trường Inter không còn cơ hội vô địch sau khi thua Bologna, một thất bại không bất ngờ bởi Bologna của Thiago Motta đang là hiện tượng của bóng đá Ý mùa này.

Inter Milan toàn thắng từ đầu năm 2024, đội duy nhất làm được điều đó trên toàn châu Âu

Từ đầu năm 2024 Inter Milan đã thắng liên tiếp 11 trận, trong đó có một chuỗi 4 trận liên tiếp ghi 4 bàn ở Serie A. Với 64 bàn thắng, họ đang là đội ghi bàn nhiều nhất châu Âu mùa giải này, nhiều hơn 1 bàn so với Liverpool và Bayern Munich. Trong khi đó với hàng thủ chỉ thủng lưới 12 bàn, Inter đang là đội phòng ngự tốt nhất của mùa bóng khi đứng trên những Nice, Leverkusen và Real Madrid.

Có được thành quả này là nhờ không chỉ dàn cầu thủ chất lượng và giàu kỷ luật, mà còn bởi sự sắp xếp tài tình của Simone Inzaghi. Ông sử dụng sơ đồ 3-5-2 nhưng rất biến hóa trong cách dùng: các trung vệ của ông đôi lúc tráo vị trí với hàng tiền vệ, trong khi các tiền đạo đôi lúc đổi vị trí với 2 cầu thủ đá cánh. Chiến thuật của Inzaghi không câu nệ theo một trường phái mà tùy theo đối thủ và lực lượng có trong tay.

Yann Sommer đã giữ sạch lưới 22/33 trận mùa này trong khi Lautaro Martinez ghi 26 bàn/34 trận ở mọi đấu trường, nhưng quân lực Inter còn mạnh ở các vị trí khác. Pavard, De Vrij, Bastoni, Acerbi, Darmian xoay vòng các vị trí trung vệ và họ cũng có khả năng tham gia tấn công, trong khi tuyến tiền vệ xoay quanh sự cơ động lẫn những pha xử lý cá nhân chất lượng của Calhanoglu, Barella và Mkhitaryan.

Lautaro đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A với 23 bàn, và nếu Inter tiến sâu ở Champions League anh xứng đáng được đề cử Quả bóng Vàng

Ngoài cánh Dimarco và Dumfries leo biên không ngừng nghỉ để hỗ trợ cả hai mặt trận công – thủ. Còn ở tuyến trên, Lautaro trở thành chân sút chủ lực còn vị trí của Romelu Lukaku được Marcus Thuram thay thế hoàn hảo. Khi một trong 2 tiền đạo vắng mặt, Inzaghi lại gọi đến sức mạnh và kinh nghiệm của Marko Arnautovic, chính là người đã làm nên chiến thắng ở lượt đi trước Atletico Madrid.

Inter là một đội bóng đáng sợ và giá trị của Inzaghi đang tăng phi mã từng ngày. Với trung bình 2,17 điểm/trận giành được từ khi dẫn dắt Inter Milan, em trai của cựu tiền đạo Filippo Inzaghi đang là HLV trưởng có điểm số trung bình cao nhất trong lịch sử CLB. Con số đó cao hơn cả mốc 2,12 điểm/trận của Jose Mourinho, cao hơn cả Roberto Mancini lẫn Antonio Conte, và cao hơn cả HLV Helenio Herrera, kiến trúc sư của đội hình “Grande Inter” lừng danh thế giới thập niên 1960.

Inzaghi đang là HLV có số điểm trung bình giành được ở Serie A cao nhất trong lịch sử Inter Milan (đồ họa của Sky Italia)

Nhưng trong khi Mourinho, Mancini và Herrera có thể trông cậy vào sự giàu có của gia đình dầu mỏ Moratti để tuyển quân mạnh, Inzaghi đến với Inter khi tập đoàn Suning đã bị giới hạn tài chính đầu tư vào CLB do chính sách của chính phủ Trung Quốc. Tính trên toàn thế giới, Inter chỉ là CLB có quỹ lương cao thứ 15, vẫn là cao so với mặt bằng chung nhưng khá thấp so với giới tinh hoa của Premier League, Bayern Munich hay 2 ông lớn La Liga.

Và trong khi Conte chẳng làm nên trò trống gì ở Cúp C1, Inzaghi mùa trước đã dẫn dắt Inter đến trận chung kết, thậm chí ăn đứt Pep Guardiola về mặt chiến thuật nhưng bị đánh bại bởi một khoảnh khắc lóe sáng của Rodri. Không ngạc nhiên khi Inzaghi đang được MU, Chelsea và nhiều CLB lớn khác quan tâm, những sự thăng tiến sự nghiệp xứng đáng với người đã bị báo chí Ý xem là “phiên bản lỗi” của Conte ngày ông ra mắt Inter.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]