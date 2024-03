Indonesia vắng 4 SAO nhập tịch trước trận gặp ĐT Việt Nam, HLV Shin Tae Yong nói gì?

Trong buổi tập diễn ra lúc 19h30 ngày 18/3 (giờ địa phương), chỉ có 22 tuyển thủ Indonesia tham gia. 4 cầu thủ vắng mặt bao gồm Sandy Walsh, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen và Nathan Tjoe A On. Đây đều là những cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ Vạn đảo.

HLV Shin Tae Yong dặn dò các cầu thủ Indonesia trong buổi tập

HLV Shin Tae Yong cho biết 4 cầu thủ này vẫn chưa đến Indonesia. Họ được cho là vẫn đang trên đường hội quân. Chiến lược gia người Hàn Quốc nói với truyền thông: “Đúng vậy, đúng là hiện tại các cầu thủ vẫn chưa hội quân đầy đủ. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi”.

Lý do bởi những cái tên này chỉ vừa mới thi đấu xong cho câu lạc bộ chủ quản. Sandy Walsh ngồi dự bị trong trận KV Mechelen thua Oh Leuven 0-1 ở giải VĐQG Bỉ hôm 18/3. Thom Haye và Tjoe A On cũng vừa ra sân trong trận Heerenveen SC thua Feyenoord 2-3 ở giải VĐQG Hà Lan. Trong khi đó, Oratmangoen đá chính giúp Fortuna Sittard thắng PEC Zwolle 3-1.

Indonesia đã công bố 26 cầu thủ tham dự trận đấu với ĐT Việt Nam. HLV Shin Tae yong gọi 1 cái tên mới là Arkhan Fikri. Chiến lược gia Hàn Quốc buộc phải loại 3 cầu thủ nhập tịch là Elkan Baggott, Yance Sayuri và Jordi Amat do chấn thương.

Trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam thuộc lượt trận thứ ba bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Bung Karno vào lúc 20h30 ngày 21/3 (giờ Việt Nam).

