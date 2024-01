Họp báo MU đấu Wolverhampton: HLV Ten Hag cảnh cáo Rashford, hé lộ Onana trở lại

Sau quãng thời gian không thi đấu ở Ngoại hạng Anh, MU sẽ trở lại ở vòng đấu thứ 22 khi "Quỷ đỏ" làm khách trên sân của Wolverhampton. Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Ten Hag đã có những chia sẻ về tiền đạo Rashford, người hiện bị chỉ trích vì việc bỏ tập và nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.

Rashford đang gặp vấn đề về kỷ luật tại MU

Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ: "Rashford đã nhận trách nhiệm và mọi thứ còn lại là câu chuyện nội bộ. Mọi thứ liên quan tới Rashford đã khép lại.

Đối với tôi, sự kỷ luật không chỉ cần diễn ra ở những hoạt động bóng đá. Cầu thủ cần đảm bảo tính kỷ luật cả ở trong lẫn ngoài sân. Chúng tôi tập trung vào việc giành chiến thắng trong mọi trận đấu".

HLV Ten Hag còn khẳng định Rashford và Hojlund đang ngày càng tỏ ra ăn ý ở MU. Điều này cho thấy khả năng cao chiến lược gia người Hà Lan có thể sử dụng tiền đạo sinh năm 1997 ở trận đấu tới. Trước đó, anh không ra sân ở trận gặp Newport County tại vòng 4 FA Cup vì lý do bị ốm.

Khi được hỏi về vấn đề nhân sự, HLV Ten Hag tiết lộ thủ thành Onana trở lại để ra sân đối đầu Wolverhampton. Trong khi đó, Mason Mount vẫn chưa kịp hồi phục chấn thương.

ĐT Cameroon không thể vượt qua vòng 1/8 CAN Cup 2024. Đó là lý do để Onana sớm được trở lại sân Old Trafford.

Onana chuẩn bị trở lại thi đấu cho MU

HLV Ten Hag còn xác nhận MU có thể chào đón sự trở lại của một số cầu thủ: "Các cầu thủ trở lại sau chấn thương dài hạn sẽ giúp MU trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thần toàn đội cũng được dâng cao.

Hiện tinh thần tôi khá tích cực khi các cầu thủ dần trở lại. Chúng tôi cần thực hiện những bước tiếp theo để giúp cầu thủ lấy lại phong độ tốt nhất".

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]