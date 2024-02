HLV Troussier lo lắng vì gãy hàng tiền đạo

Tuyển thủ Việt Nam (VN) ghi bàn nhiều nhất tại V-League không phải tiền đạo mà chính là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có bốn pha lập công. Rất nhiều chân sút khác của HLV Troussier im hơi lặng tiếng một cách khó hiểu.

V-League ưu ái chân sút ngoại, chân sút nội tịt ngòi

Đội tuyển VN sẽ chơi hai trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với trận lượt đi ngày 21-3 trên sân khách Gelora Bung Karno và lượt về năm ngày sau tại sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Troussier buộc phải có ít nhất 4 điểm trong hai trận này mới mong mở rộng cánh cửa đi tiếp như mục tiêu đã thỏa thuận với VFF.

Đáng chú ý là ông thầy người Pháp sắp hội quân sau lượt đi V-League, dự kiến ngày 12-3 với nhiều tổn thất, đặc biệt trên hàng tiền đạo. Không còn nhiều thời gian và gần như không thể phát hiện thêm nhân tố mới nào, HLV Troussier buộc lòng phải sử dụng chủ yếu cầu thủ từng tham gia hai trận đầu vòng loại World Cup 2026 lẫn Asian Cup mới đây.

HLV Troussier đang vất vả đi tìm chân sút cho hai trận gặp Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhưng rất tiếc trên hàng công, một số tiền đạo đội tuyển VN không may gặp chấn thương hoặc vì những lý do khác khiến phong độ không tốt. Chân sút tốt nhất Quả bóng bạc Tuấn Hải thường đá chính vẫn chưa phục hồi chấn thương. Đáng ngại hơn là Đình Bắc từ sau Tết Nguyên đán đến giờ vẫn chưa được ra sân do bị kỷ luật nội bộ ở đội Quảng Nam và nếu có lên tuyển sẽ không bảo đảm về cảm giác thi đấu.

Hai chân sút kỳ cựu Tiến Linh, Văn Toàn có phong độ không nổi bật trong màu áo CLB. Hai gương mặt trẻ Văn Tùng và Văn Trường thì ngồi ghế dự bị của Hà Nội chưa chắc HLV Troussier gọi lên tuyển. Vì quá thiếu người ở hàng công, ông Troussier đã phải lặn lội sang Nhật Bản để tìm hiểu kỹ phong độ của siêu dự bị Công Phượng tại đội bóng vừa rớt hạng Yokohama.

Chưa hết, ông thầy người Pháp còn phải dốc sức “chữa lành” phong độ cho Hoàng Đức dù tiền vệ này được cú hích tinh thần với Quả bóng vàng nhưng vẫn đang phập phù ở Viettel. Quả bóng đồng Văn Lâm bị chấn thương chắc chắn vắng mặt, tương tự là át chủ bài ở tuyến giữa Tuấn Anh vừa đá chính ba trận tại Asian Cup.

HLV Troussier có chút an tâm hơn ở tuyến hậu vệ, bất chấp trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải chưa phục hồi vẫn có những sự trở lại chất lượng của Thành Chung, Duy Mạnh hay Đình Trọng...

Ông thầy người Pháp còn phải dốc sức “chữa lành” phong độ cho Hoàng Đức dù tiền vệ này được cú hích tinh thần với Quả bóng vàng nhưng vẫn đang phập phù ở Viettel.

HLV Shin Tae-yong bị đe dọa mất ghế Giống với đồng nghiệp Troussier, HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia chuẩn bị hai trận đấu với VN có tính chất quyết định đến việc còn hay mất ở xứ sở vạn đảo. LĐBĐ Indonesia (PSSI) yêu cầu ông Shin Tae-yong phải lấy số điểm trọn vẹn trước đội tuyển VN. Bởi lẽ họ đang xếp cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 với chỉ 1 điểm sau hai trận. Hợp đồng của HLV Shin Tae-yong với PSSI vẫn còn đến tháng 6, sau khi ông dẫn dắt đội trẻ U-23 chơi vòng chung kết châu Á. Tuy nhiên, báo chí Indonesia nhận định ông thầy người Hàn Quốc sẽ khó lòng tiếp tục ở đây nếu không thể giúp đội tuyển quốc gia đi tiếp ở World Cup, với kết quả sớm biết trước sau hai trận gặp VN. Thậm chí, họ còn liệt kê sẵn năm người có thể sẽ thay ông Shin Tae-yong nếu thất bại, bao gồm các HLV Park Hang-seo, Mano Polking, Klinsmann… Lực lượng của đội tuyển Indonesia cũng sẽ không khác ở vòng chung kết Asian Cup vừa diễn ra tại Qatar với 26 gương mặt cũ, gồm bảy cầu thủ nhập tịch. Chút lợi thế của thầy trò HLV Shin Tae-yong là vừa thắng đội tuyển VN 1-0 nhờ cú sút phạt đền ở Asian Cup. Tuy nhiên, hai trận tái đấu vào tháng 3 sẽ rất khác vì đội tuyển VN trong quá khứ thường giành chiến thắng nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]