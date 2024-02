HLV Mourinho có thể trở lại MU thay Ten Hag, hoàn thành “giấc mơ dang dở”

Jose Mourinho rơi nước mắt rời AS Roma, sau khi bị sa thải hồi giữa tháng 1. Tần suất những lần bị sa thải của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cứ ngày một nhiều lên, trong khi số danh hiệu ông giành được ít hơn hẳn. Với các fan bóng đá nói chung (không phải fan của riêng Mourinho), “Người đặc biệt” đã thực sự hết thời.

HLV Mourinho ôm mộng trở lại MU

Nhưng bản thân HLV Mourinho không cho là như vậy. Bằng chứng là ông vẫn đang ấp ủ dẫn dắt một CLB lớn trong bước tiếp theo của sự nghiệp. Nguồn tin của tờ Goal cho hay, trong số các đội bóng được cho là có mối liên hệ với Mourinho, ông đặc biệt muốn trở lại MU.

Theo đó, “Người đặc biệt” tin rằng cuộc đổ bộ của tỷ phú Anh Jim Ratcliffe sẽ là tiền đề để MU giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Do đó, ông rất muốn trở lại Old Trafford trong trường hợp đội bóng này sa thải Erik Ten Hag. Mùa giải 2023/24 hiện tại, thành tích của MU khá tệ và ghế nóng của nhà cầm quân người Hà Lan đang lung lay.

Mourinho rất muốn thừa nước đục thả câu, trở thành HLV tiếp theo dẫn dắt “Quỷ đỏ”. Thậm chí, đây còn được xem là quyết định để “hoàn thành giấc mơ còn dang dở” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

HLV Mourinho từng có 2 năm rưỡi nắm quyền ở MU, từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2018. Cho đến nay, "Người đặc biệt" vẫn là HLV thành công nhất của “Quỷ đỏ” thời hậu Sir Alex Ferguson chí ít là về mặt thành tích, khi ông đã giúp CLB đoạt cú ăn 3 nhưng là những “chiếc cúp hạng hai” gồm League Cup, Europa League và Siêu cúp Anh trong mùa giải đầu tiên.

Sang mùa giải thứ hai, MU của HLV Mourinho giành vị trí á quân Premier League, nhưng bị Man City bỏ xa ngay từ giai đoạn tháng 12 và hầu như không có cơ hội cạnh tranh chức vô địch với đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Thành tích không tốt của MU ở nửa đầu mùa 2018/19 đã khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải vào ngày 18/12/2018, thế chỗ bởi Ole Gunnar Solskjaer.

Một trong những lý do được HLV Mourinho nhắc tới để lý giải cho thất bại của ông tại MU, đó là năng lực yếu kém của đội ngũ thượng tầng. Theo đó, ông nhiều lần công kích cựu giám đốc điều hành Ed Woodward, rằng ban lãnh đạo hoạt động kém hiệu quả trong khâu chuyển nhượng đã làm hỏng các kế hoạch nhân sự và chiến thuật của MU. Do đó, Mourinho tin rằng một khi ông trở lại Old Trafford, khả năng thành công sẽ lớn hơn nhờ vào đội ngũ lãnh đạo mới.

