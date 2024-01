HLV Kiatisak chuẩn bị ra mắt CLB Công an Hà Nội?

Chiếc “ghế nóng” của CLB bóng đá Công an Hà Nội đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong suốt mấy tuần vừa qua. Sau 4 trận đấu không thắng ở V-League 2023/24, HLV Gong Oh Kyun bị lãnh đạo CLB Công an Hà Nội treo quyền chỉ đạo.

HLV Kiatisak

Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại đã dẫn dắt nhà đương kim vô địch V-League ở vòng 8 (thắng Bình Dương), trong khi lãnh đạo đội bóng vẫn đang nỗ lực đưa về một nhà cầm quân đẳng cấp. Những thông tin trước đó cho hay, tưởng như CLB Công an Hà Nội đã đạt được thoả thuận với HLV Mano Polking.

Thậm chí, có nguồn tin cho rằng, cựu HLV trưởng Thái Lan sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 5/1 để ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội. Tuy vậy, giữa HLV Mano Polking và CLB Công an Hà Nội được cho là không thể thống nhất về các điều khoản chế độ đãi ngộ.

Ở diễn biến mới nhất, lãnh đạo CLB Công an Hà Nội tiết lộ, nhà đương kim vô địch V-League gần như đã chiêu mộ được HLV Kiatisak Senamuang. Theo kế hoạch, “Zico Thái Lan” sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 9/1 sau kỳ nghỉ ở quê nhà.

Ngay sau khi có mặt ở Việt Nam, HLV Kiatisak sẽ hoàn tất các thủ tục chia tay CLB HAGL nhà bầu Đức để chuẩn bị ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.

“HLV Kiatisak sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần này. HLV Kiatisak muốn dẫn dắt một đội bóng lớn, có mục tiêu cao. Vì vậy, chúng tôi mời ông ấy, với mục tiêu là tiếp tục cùng đội bóng duy trì vị thế hàng đầu V-League và xa hơn có thể vươn tầm châu lục”, một lãnh đạo CLB Công an Hà Nội nói.

Nhận lời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội, HLV Kiatisak sẽ có trong tay đội hình với nhiều tuyển thủ quốc gia như Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Filip,… Dự kiến, nhà cầm quân người Thái Lan sẽ có khoảng hơn 1 tháng rèn quân trước khi V-League 2023/24 chính thức trở lại vào tháng 2/2024.

