HLV Gong Oh Kyun kể chuyện bất ngờ ở CLB Công an Hà Nội, nói mình bị vượt quyền

Sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Công An Hà Nội, huấn luyện viên Gong Oh Kyun đã có bài đăng trên trang cá nhân để trải lòng về quãng thời gian dẫn dắt đội bóng. Ông không quên nhắc đến những "góc khuất" về một nhân vật đặc biệt tại CLB Công An Hà Nội:

HLV Gong Oh Kyun trải lòng về quãng thời gian làm HLV CLB Công An Hà Nội

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Gong Oh Kyun.

Dù chưa phải là thời gian dài nhưng tôi rất háo hức và hạnh phúc khi được trở lại Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu và sự ủng hộ.

Thực sự, việc trở về Việt Nam là một thử thách lớn đối với tôi. Trong đợt tập huấn đầu tiên, có những chấn thương và sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt trong đội, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giải quyết các vấn đề từ trong ra ngoài thông qua quá trình huấn luyện.

Đặc biệt, việc thay đổi vị trí là giải pháp cho vấn đề cầu thủ vắng mặt và không có cái gọi là vị trí đá chính mặc định cho tất cả các cầu thủ. Tôi tin rằng sự thay đổi có thể xảy ra bất cứ lúc nào tùy thuộc vào huấn luyện viên, triết lý và khả năng của các cầu thủ, và tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn đến những cầu thủ đã làm theo.

Ngoài ra, tôi viết bài này để giải thích một số hiểu lầm.

Trong thời gian ở câu lạc bộ, tôi chỉ nghĩ về các cầu thủ và đội bóng và không xem xét đến các tình huống hay mối quan tâm khác. Tôi có thể tự tin nói rằng tôi chỉ nghĩ về câu lạc bộ và các cầu thủ. Chúng tôi không phân biệt cầu thủ nước ngoài và cầu thủ trong nước mà đánh giá họ trên cùng một góc độ. Tôi sẽ không chỉ ra bất kỳ cầu thủ cụ thể nào, nhưng ngay cả bây giờ, tôi không hề hối hận hay xấu hổ trong cách đánh giá những cầu thủ có vấn đề về thái độ trong tập luyện hay ngoài sân cỏ.

Huấn luyện viên trưởng có quyền lựa chọn cầu thủ và đưa ra chỉ dẫn chiến thuật trong trận đấu. Mọi trách nhiệm về việc này cũng thuộc về huấn luyện viên trưởng.

Bất chấp quyền hạn và trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng, giám đốc của CLB - người đã lên kế hoạch rời đội một ngày trước trận đấu - đã quay lại, chọn ra những cầu thủ cụ thể và gây áp lực buộc đội bóng phải ra sân với họ trong đội hình. Thực tế là áp lực từ bên ngoài đã được đặt lên chúng tôi và sẽ có những bất lợi xảy ra nếu không tuân theo. Những điều này vẫn là điều mà tôi, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, không thể hiểu được dựa trên nhận thức thông thường của mình.

Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi không những cảm thấy bất lực mà còn cảm thấy đau lòng khi chứng kiến ​​các cầu thủ không cống hiến 100% trên sân vì những điều này.

Như nhiều bạn đã thấy, trong trận đấu vừa qua tôi huấn luyện, ngay trước khi kết thúc một tình huống đá phạt góc, thủ môn đã lao lên. Tôi ra lệnh cho thủ môn không được tham gia tấn công ở tình huống tiếp theo, nhưng trong tình huống đó, vị giám đốc này đã đánh vào lưng tôi. Một tình huống nực cười đã được tạo ra trong đó quyền hạn của huấn luyện viên trưởng bị vượt quá, chẳng hạn như ra lệnh cho một cầu thủ tham gia tấn công.

Ở Hà Nội, nơi chúng tôi trở về sau trận sân khách, vị trí của tôi bị bỏ trống với lý do tạm nghỉ trận sau và chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôi chấp nhận quyết định này và đang chuẩn bị tổ chức lại cho kỳ nghỉ tháng Giêng.

Tuy nhiên, lời hứa chuẩn bị tốt cho vòng tiếp theo của CLB chỉ là lời nói suông. Trước khi biết điều đó, tôi đã được thông báo tôi bị sa thải và lời hứa của câu lạc bộ cho tôi cơ hội đến hết giai đoạn 1 đã không được giữ nguyên.

Bất chấp tình thế cực kỳ không công bằng, tôi đã hợp tác với câu lạc bộ nhiều nhất có thể để giữ các điều khoản trong hợp đồng, nhưng ai đó đã tiết lộ chi tiết hợp đồng của tôi với thế giới bên ngoài và bắt đầu tung tin trên các phương tiện truyền thông là "Tôi không đồng ý chấm dứt hợp đồng vì tiền.”

Cuối cùng, trong tình thế không đạt được thỏa thuận nào, họ gây áp lực lên chúng tôi rằng chúng tôi không thể chịu đựng được trừ khi chấm dứt hợp đồng, chẳng hạn như chuyển chỗ ở của huấn luyện viên và chuyển các thành viên ban huấn luyện của tôi sang đội trẻ.

Cuối cùng, một số người có thể nghĩ rằng tất cả những câu chuyện của tôi là lời bào chữa cho một huấn luyện viên trưởng thất bại, nhưng bạn có thể nói rằng điều đó không sao cả vì tôi đã nhận được tiền bồi thường. Tuy nhiên khi về Việt Nam, tôi trở về với ước mơ được mang tới thứ bóng đá mới lạ, hấp dẫn nhằm báo đáp mọi người đã yêu mến và ủng hộ tôi.

Tôi vẫn đau lòng khi chứng kiến ​​Việt Nam tiến bộ vượt bậc nhờ những thủ lĩnh và cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi tin mình không phải là người duy nhất bị đối xử như thế này. Tôi sắp rời Việt Nam nhưng tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện chi tiết này với hy vọng không ai phải chịu đau khổ như tôi.

Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã chào đón và ủng hộ chúng tôi.

Như với mọi thứ trên thế giới, nếu có một ngày tốt lành và một cơ hội tốt, tôi hy vọng có thể lại gặp các bạn một lần nữa.

Cảm ơn bạn chúc bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Trân trọng,

Gong Oh Kyun".

