HLV của Argentina tiết lộ Messi dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu bao lâu?

Trong trận đấu giữa Argentina và Bolivia sáng nay, Lionel Messi bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu. Chiếc áo số 10 của siêu sao 35 tuổi được trao chongười đàn em Angel Correa. Mặc dù vậy, Messi vẫn góp mặt trên băng ghế dự bị để cổ vũ và khích lệ tinh thần đồng đội. Siêu sao người Argentina cười khá tươi trên băng ghế dự bị.

Lionel Messi

Một số nguồn tin cho rằng Messi không thi đấu do lo ngại điều kiện thi đấu tại La Paz, nơi có độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển. Không khí loãng hơn khiến nhiều cầu thủ phải dùng đến bình oxy trợ giúp. Tuy nhiên, HLV Scaloni đã tiết lộ lý do vì sao Messi không thi đấu với đài TyC Sports.

“Leo (tên thân mật của Messi) không sẵn sàng để vào sân. Cậu ấy đã rất cố gắng để bình phục nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy, chúng tôi quyết định không muốn mạo hiểm với tình trạng sức khỏe của cậu ấy”.

Điều này đồng nghĩa với việc Messi đang dính chấn thương! Đây là tin không thể tệ hơn với Inter Miami bởi đội bóng này đang bước vào giai đoạn nước rút trong cuộc đua giành vé dự vòng tranh chức vô địch của MLS 2023. Hiện tại, Inter Miami đang xếp thứ 14/15 đội ở bảng xếp hạng miền đông và cần rất nhiều điểm số nữa mới đạt được mục tiêu.

Câu hỏi được đặt ra Messi sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu? Theo một số nguồn tin, siêu sao người Argentina bị căng cơ nên phải dưỡng thương từ 1-2 tuần. Mặc dù chưa bên nào xác nhận thông tin này nhưng khả năng là khá cao.

HLV Scaloni không nói rõ nhưng có thể thấy đây là loại chấn thương nhẹ. Thực tế trong trận đấu với Ecuador, Messi đã nhiều lần phải tự sờ nắn bắp chân. Mặc dù lập được siêu phẩm từ chấm đá phạt nhưng cả trận đấu, siêu sao này thường xuyên để mất bóng. Đây là điều rất hiếm gặp. Messi cũng xin sớm rời sân vì cảm thấy khó chịu.

Bị căng cơ cũng không phải là điều gì quá xa lạ với Messi. Tháng 10/2022, cầu thủ này cũng phải 8 ngày vì gặp vấn đề tương tự. Thời gian vừa qua, siêu sao người Argentina phải cày ải khá nhiều trong màu áo Inter Miami. Giới truyền thông đã phải đặt dấu hỏi về thể lực của Messi trước khi đợt tập trung ĐTQG trong tháng 9 bắt đầu.

