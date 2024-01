Hé lộ Messi bầu Haaland thắng FIFA The Best, Ronaldo lên tiếng đầy ẩn ý

Trong năm 2023, Messi không để lại nhiều dấu ấn. Siêu sao người Argentina không thể cùng PSG tiến sâu ở Cúp C1, chưa kể anh còn rời châu Âu để đến với giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Dẫu vậy, Messi vẫn giành thắng lợi trong cuộc bầu chọn FIFA The Best 2023.

Messi bất ngờ được vinh danh ở FIFA The Best 2023

Messi bằng điểm bầu chọn so với Haaland (48) nhưng vượt qua ngôi sao của Man City do có số phiếu bầu từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia nhiều hơn (13 so với 11). Điều đáng nói, chính siêu sao sinh năm 1987 vẫn ưu ái Haaland trong cuộc bình chọn này.

Cụ thể, Messi với tư cách đội trưởng ĐT Argentina bầu cho Haaland điểm số cao nhất (5 điểm), Mbappe xếp thứ 2 (3 điểm), còn Alvarez xếp hạng 3 (1 điểm). Điều này cho thấy ngay chính "El Pulga" đánh giá rất cao những gì Haaland thể hiện trong năm 2023.

Người về thứ 3 trong cuộc đua FIFA The Best 2023 là Mbappe lại có lựa chọn khác. Tiền đạo người Pháp bầu Messi điểm số cao nhất, còn Haaland và De Bruyne lần lượt xếp thứ 2 và 3.

Trong khi đó xét ở phần bầu chọn của các HLV trưởng đội tuyển quốc gia, không bất ngờ khi HLV Lionel Scaloni để Messi xếp hạng nhất. Điều đáng chú ý ở chỗ ông ngó lơ Haaland ở 3 vị trí hàng đầu.

Ronaldo không tham gia bầu chọn FIFA The Best 2023. Thay vào đó, Pepe thực hiện công việc ấy. Pepe không xếp Messi ở cả 3 vị trí hàng đầu, thay vào đó lần lượt chọn Bernardo Silva, Haaland và Osimhen.

Messi thắng Haaland nhờ hơn số phiếu bầu ở hạng mục bình chọn của các đội trưởng ĐTQG

Thay vì bầu chọn FIFA The Best 2023, Ronaldo đăng 1 bức hình lên trang mạng xã hội cá nhân kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Trở lại để nhận thêm". Có lẽ CR7 ngầm khẳng định khát khao thêm 1 lần giành FIFA The Best.

CR7 không được góp mặt trong danh sách đề cử FIFA The Best 2023. Tuy nhiên anh sẽ có cơ hội cạnh tranh FIFA The Best 2024 nếu chơi bùng nổ ở EURO 2024.

Hiện Messi vượt Ronaldo để trở thành cầu thủ giành nhiều FIFA The Best nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh có 3 lần được vinh danh, hơn CR7 1 danh hiệu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]