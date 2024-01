Haaland vượt Ronaldo ẵm Quả bóng vàng Dubai, CR7 vẫn có giải nhờ 54 bàn

Lễ trao giải Dubai Globe Soccer Awards (tạm gọi: Quả bóng vàng Dubai) lần thứ 14 diễn ra tại khách sạn Atlantis, Dubai (UAE). Buổi lễ có sự tham gia của các tổ chức bóng đá quốc tế như FIFA, UEFA, ECA… Đây là một trong những giải thưởng quan trọng của bóng đá thế giới, ghi nhận những thành tựu nổi bật trong năm của các cầu thủ và HLV cũng như các tập thể.

Haaland giành giải Quả bóng vàng Dubai năm 2023 còn Ronaldo được vinh danh giải Diego Maradona

Hai ứng viên sáng giá cho giải thưởng này là Erling Haaland và Cristiano Ronaldo. Và kết quả cuối cùng, Haaland là người được vinh danh. Haaland trước đó đã bị Lionel Messi đánh bại để giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023 (FIFA The Best) và trước đó là Quả bóng vàng (do tạp chí France Football trao giải).

Tiền đạo trẻ người Na Uy đã trải qua mùa giải 2022/23 vô cùng chói sáng với 52 bàn thắng trong mùa đầu tiên đến Anh thi đấu, góp công lớn giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử.

Đáng chú ý, tại thời điểm công bố người thắng cuộc, Ronaldo đã chỉ tay về phía Haaland như một sự xác định rằng đàn em là người xứng đáng. Cũng giống như Messi đã bầu cho chính Haaland ở cuộc đua FIFA The Best mới đây, CR7 ghi nhận thành tích ấn tượng của sao trẻ người Na Uy.

Về phần mình, Ronaldo dù hụt giải Quả bóng vàng Dubai nhưng cũng được vinh danh với giải Diego Maradona, nhờ vào thành tích 54 bàn thắng trong năm 2023 dương lịch.

Theo ghi nhận của FIFA, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong năm vừa qua ở cấp độ chuyên nghiệp, bao gồm cả cho CLB chủ quản Al Nassr và ĐTQG Bồ Đào Nha. Cho đến nay, Ronaldo đã 6 lần được vinh danh với giải Quả bóng vàng Dubai, trong khi với Messi chỉ là 1 lần.

Cái chỉ tay đáng chú ý của Ronaldo

Quá trình bầu chọn gồm hai giai đoạn của Dubai Globe Soccer Awards 2023 đã khởi động từ ngày 21/11 và vừa kết thúc vào 28/12/2023 vừa qua. Trong đó, kết quả vòng sơ bộ hoàn toàn thuộc về người hâm mộ thông qua lá phiếu bình chọn. Danh sách rút gọn sẽ tiếp tục được cân nhắc ở vòng 2.

Trong vòng mang tính quyết định này, tỉ lệ tính điểm là 75% nghiêng về ý kiến của hội đồng giám khảo. 25% còn lại là lựa chọn của cổ động viên. Hội đồng giám khảo chính thức của Dubai Globe Soccer Awards quy tụ hơn 30 nhân vật chủ chốt của làng bóng đá như Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo, Marcello Lippi, Eric Abidal, Ian Rush…

Giải thưởng năm nay có tổng cộng 172 ứng cử viên, 74 đề cử thuộc 11 hạng mục giải thưởng chính và 6 hạng mục giải thưởng kỹ thuật số. Ban tổ chức Dubai Globe Soccer Awards công bố lượng phiếu bầu đạt kỷ lục với hơn 70 triệu lượt bình chọn, gấp đôi so với giải thưởng năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]