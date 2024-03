Ghế nóng MU: Tỷ phú Anh tính mời HLV Potter thay Ten Hag?

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, HLV Graham Potter đã có cuộc gặp rất đáng chú ý với Dan Ashworth. Thời gian qua, MU ra sức theo đuổi Dan Ashworth, muốn đưa quan chức này của Newcastle đến Old Trafford giữ cương vị giám đốc thể thao.

Sir Ratcliffe sẽ đưa HLV Potter về thay Ten Hag?

Nguồn tin kể tên cho hay, Dan Ashworth đang bị Newcastle cho tạm nghỉ việc. Vấn đề nằm ở chỗ MU và Newcastle chưa thể thống nhất được mức phí cho vụ “chuyển nhượng” quan chức này. Newcastle lo ngại bí mật vận hành bị tiết lộ nên không muốn Dan Ashworth làm việc thêm tại St. James Park.

Ký giả Lewis Browning cho hay, ngay cả khi chưa chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao tại sân Old Trafford, Dan Ashworth đã được giao những vai trò quan trọng. Theo đó, ông đang tính chuyện tìm HLV mới cho MU, do các quan chức điều hành mới tại sân Old Trafford không thực sự ưng ý với HLV Erik Ten Hag.

Nguồn tin kể trên cũng khẳng định, tỷ phú Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS ưu tiên HLV người Anh ngồi vào ghế nóng tại sân Old Trafford một khi họ phải sa thải HLV Ten Hag. Và Graham Potter là người được tin tưởng. Đây chính là căn nguyên sâu xa của cuộc gặp gỡ giữa HLV Potter với người sắp được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của MU, Dan Ashworth.

HLV Graham Potter được đánh giá là HLV cấp tiến của bóng đá Anh. Bất chấp việc đã thất bại thê thảm trong ít tháng dẫn dắt Chelsea, nhà cầm quân 48 tuổi được cho là phù hợp với khuôn mẫu phát triển cầu thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford, xây dựng tinh thần đồng đội và trao cơ hội cho những “viên ngọc” còn thô kệch.

Thực ra không phải đến hiện tại mà ngay từ giữa tháng 12 năm ngoái, các đầu báo nước Anh tiết lộ rằng Sir Jim Ratcliffe đã có những tiếp cận đầu tiên với HLV Graham Potter. Tỷ phú giàu nhất nước Anh khi đó chỉ mới chuẩn bị trở thành người điều hành mới ở Old Trafford.

Với trận thua Fulham, rồi thất bại trước Man City mới đây khiến cửa tranh top 4 lại xa dần, MU có thể thay tướng sau mùa giải bởi Erik Ten Hag không cho thấy sự tiến bộ trong lối chơi của đội bóng. Những gì ông này thể hiện trong mùa 2022/23 giờ đã biến mất gần như hoàn toàn, thay vào đó MU thi đấu bạc nhược ngay cả trước các đối thủ yếu.

Giờ đây, sau khi chấp nhận chi 1,55 tỷ bảng để trở thành đại cổ đông của “Quỷ đỏ” (1,3 tỷ bảng để mua lại 25% cổ phần MU từ nhà Glazer, 250 triệu bảng đầu tư vào cơ sở hạ tầng của CLB), Sir Ratcliffe càng có lý do để lựa chọn Potter theo ý muốn bản thân.

