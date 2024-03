Dự đoán tỷ số loạt playoff EURO 2024: Cửa vé vớt cho Lewandowski, Dzeko

EURO 2024 vẫn còn thiếu 3 suất nữa cho đủ 24 đội dự vòng chung kết và chúng ta sẽ được biết đó là những đội nào sau khi loạt playoff kết thúc. 12 đội tuyển còn cơ hội tranh vé vớt được chia làm 3 nhánh đấu khác nhau và các đội cùng nhánh sẽ phải loại nhau để tìm ra chủ nhân của những tấm vé cuối cùng đi Đức.

Nhánh A

Ba Lan – Estonia

Estonia có lẽ là đội có cửa đi tiếp thấp nhất trong 12 đội dự playoff do không những gặp Ba Lan đang bất bại 20 trận vòng loại liên tiếp trên sân nhà (15 thắng) mà bản thân họ còn đứng thấp nhất giữa 12 đội trên BXH FIFA. Dù vậy Estonia đã thắng Ba Lan trong lần gần nhất gặp nhau cách đây 12 năm với bàn thắng duy nhất ghi ở cuối trận của Konstantin Vassiljev.

Tiền vệ này đến tận bây giờ vẫn là tuyển thủ Estonia ở tuổi 39 và anh sắp chạm mốc kỷ lục số trận ra sân cho đội tuyển chỉ thêm 1 trận đấu nữa. Tuy nhiên Vassiljev và các đồng đội đều biết khả năng giành chiến thắng là rất thấp: Ba Lan vẫn có đội hình mạnh hơn dẫn đầu bởi Robert Lewandowski, còn Estonia đã không thắng từ tháng 1/2023, thua 9/11 trận gần nhất và cả vòng loại EURO chỉ giành 1 điểm sau 8 trận.

Xứ Wales – Phần Lan

Xứ Wales mới thua 1 trong 14 trận gần nhất trên sân nhà ở các vòng loại EURO và họ sẽ gặp một Phần Lan đã không thắng được Xứ Wales kể từ năm 2009 (4 trận). Phong độ của xứ Wales là khá tốt với 3 thắng 3 hòa ở 6 trận gần nhất, trong đó có trận thắng Croatia 2-1 nhờ cú đúp của Harry Wilson. Đáng tiếc rằng họ lại không duy trì được mạch thắng sau đó và để cho Croatia bứt lên giành vé vào thẳng.

Kieffer Moore, Daniel James và cả Aaron Ramsey sẽ góp mặt trong hành trình tranh vé vớt của xứ Wales

Hai đội không lạ gì nhau bởi ở UEFA Nations League 2020 Kieffer Moore đã ghi bàn hạ Phần Lan trong cả 2 trận gặp. Chân sút cao 1m96 đang có phong độ cao với 6 bàn trong 9 trận đầu tiên ở CLB mới Ipswich Town, nhưng Phần Lan cũng có cựu binh Teemu Pukki để trông cậy khi Pukki đã ghi 12 bàn & 5 kiến tạo trong 18 trận vòng loại EURO gần nhất anh góp mặt. Đáng tiếc rằng Phần Lan sẽ không có Robert Taylor, tiền vệ đồng đội của Lionel Messi tại Inter Miami đang chấn thương.

Nhánh B

Israel – Iceland

Israel suýt nữa đã đoạt vé vào thẳng nhưng rốt cuộc kém Thụy Sĩ 2 điểm ở bảng I, dẫu sao họ cũng đã tiến bộ lớn trong vài năm qua khi thăng hạng lên League A ở UEFA Nations League sau khi đứng đầu bảng League B ở mùa giải 2022/23. Ở vòng bảng đó Israel và Iceland đã hòa nhau 2-2 trong cả 2 trận nên rất khó đoán được kết quả cặp đấu này.

Iceland chưa từng thắng Israel trong 5 lần gặp nhau nên đó sẽ là động lực cho Israel giành vé lần đầu tiên dự EURO, tuy nhiên họ sẽ không thể dựa vào chuyên gia chạy cánh chủ lực Manor Solomon do cầu thủ của Tottenham bị chấn thương. Iceland thì sẽ tin tưởng vào tiền đạo cánh Jón Thorsteinsson, người đã có 4 kiến tạo ở vòng loại, trong khi một tài năng cũng được trông cậy khác là tiền đạo 22 tuổi Andri Gudjohnsen, con trai của cựu ngôi sao Chelsea Eidur Gudjohnsen.

Bosnia & Herzegovina – Ukraine

2 năm trước Ukraine đã giành 4 điểm trước Bosnia & Herzegovina ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có chiến thắng 2-0 trên sân khách. Bàn ấn định tỷ số hôm đó ghi bởi Artem Dovbyk và anh giờ đang là câu chuyện thành công lớn ở La Liga mùa giải này khi giúp Girona đứng trong top 4 La Liga, đồng đứng đầu danh sách ghi bàn với 14 pha lập công.

Dovbyk đang cùng Jude Bellingham dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga

Đây sẽ là cuộc đọ sức rất đáng xem bởi đối diện Dovbyk là Edin Dzeko, người trở lại phong độ ghi bàn sau khi chuyển sang Fenerbahce. Nhưng trong khi Bosnia & Herzegovina đá vòng loại rất tệ (đứng áp chót bảng J), Ukraine hụt vé vào thẳng do không thắng được Italia ở trận cuối và đứng dưới người Ý do kém hiệu số.

Đối thủ dựa nhiều vào Dzeko, còn Ukraine có đội hình đồng đều nhiều tài năng hơn. Dự kiến góp mặt sẽ là tiền đạo Roman Yaremchuk (Valencia), thủ môn Andriy Lunin (Real Madrid), hậu vệ biên Vitaliy Mykolenko (Everton), tiền đạo cánh Mykhailo Mudryk (Chelsea) và tiền vệ Oleksandr Zinchenko (Arsenal), chính là người đã mở tỷ số trong chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina 2 năm trước.

Nhánh C

Hy Lạp – Kazakhstan

Gus Poyet đang mơ về cơ hội gặp Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo và trận derby Balkan với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trước mắt cựu tiền vệ Uruguay cần tập trung đưa Hy Lạp vượt qua vòng playoff. Và xem thường Kazakhstan sẽ là sai lầm, đội tuyển có lãnh thổ chủ yếu ở Trung Á này đang có thành tích tốt nhất trong lịch sử với 6 chiến thắng ở vòng loại EURO (đánh bại cả Đan Mạch).

Phải nằm cùng bảng với Pháp và Hà Lan quá mạnh, Hy Lạp (áo trắng) đành tìm vé đi EURO qua loạt playoff

Hy Lạp được đá sân nhà và được đánh giá mạnh hơn với nhiều cầu thủ chất lượng như Kostas Tsimikas (Liverpool), Konstantinos Mavropanos (West Ham) và chân sút đang thăng hoa ở giải Hà Lan Vangelis Pavlidis. Kazakhstan dù đa số tuyển thủ đá trong nước nhưng sẽ dựa dẫm nhiều vào tiền đạo Abat Aymbetov và tiền vệ Bakhtiyar Zaynutdinov đều đang đá ở Thổ Nhĩ Kỳ

Georgia – Luxembourg

Với một nền bóng đá đang trong buổi hoàng kim nhờ có nhiều tài năng đá ở các giải lớn tại châu Âu (nổi bật nhất là Khvicha Kvaratskhelia của Napoli – người sẽ chỉ được đá chung kết nhánh do đang bị treo giò), đội tuyển Georgia vẫn chơi không quá hay ở vòng loại khi bị Scotland ở vị trí thứ 2 bỏ xa tới 9 điểm. Do đó loạt playoff là cơ hội lớn cho họ bởi không những đối thủ Luxembourg khá yếu, cách biệt trình độ của Georgia so với 2 đối thủ còn lại cũng không quá chênh lệch.

Luxembourg dù vậy không có gì để mất khi được vào playoff đã là ngoài kỳ vọng đối với đội tuyển đến từ một đất nước nhỏ bé. “Sư tử Đỏ” bất ngờ đoạt hạng 3 ở bảng J, toàn thắng trước Bosnia & Herzegovina lẫn giành 4 điểm trước Iceland nên không thể bị xem thường. HLV Luc Holtz đã dẫn dắt Luxembourg tận 14 năm và chưa bao giờ ông cùng các học trò tràn đầy niềm tin vào kỳ tích như lúc này, nếu họ đoạt vé dự EURO thì đó sẽ là một câu chuyện cổ tích vang danh muôn thưở.

Dự đoán bán kết playoff Nhánh A Xứ Wales 2-0 Phần Lan Ba Lan 1-0 Estonia Nhánh B Bosnia & Herzegovina 1-3 Ukraine Israel 0-1 Iceland sau 120 phút Nhánh C Georgia 0-1 Luxembourg Hy Lạp 2-0 Kazakhstan

