ĐT Việt Nam sẵn sàng cho màn “tổng duyệt” trước Asian Cup

Khoảng 17h chiều ngày 8/1 theo giờ địa phương (21h tối ngày 8/1 theo giờ Việt Nam), thầy trò HLV Philippe Troussier đã bước vào buổi tập thứ ba trên sân Al Rayyan 2 (Doha Qatar). Đây cũng là buổi tập cuối cùng của ĐT Việt Nam, để chuẩn bị cho trận giao hữu mang ý nghĩa "tổng duyệt" với Kyrgyzstan (diễn ra vào 20h chiều 9/1 theo giờ Việt Nam).

ĐT Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị đấu Kyrgyzstan.

Do trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nhật Bản diễn ra lúc 14h30 ngày 14/1 (theo giờ địa phương), nên HLV Troussier đang đẩy dần giờ tập luyện của các học trò lên sớm từng ngày một, để Quang Hải và đồng đồng dần thích khung giờ thi đấu, bên cạnh việc thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự chênh lệch về múi giờ. Đó là lý do buổi tập của ĐT Việt Nam chiều 8/1 diễn ra sớm hơn hẳn 1 tiếng so với các buổi tập trước đó.

Theo ghi nhận, ở buổi tập kể trên, nhà cầm quân người Pháp dành phần lớn thời gian để cho các học trò rèn đấu pháp, rà soát nhân sự cho cuộc đối đầu quan trọng với Kyrgyzstan. Một tin vui đến với ĐT Việt Nam khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và tham gia đầy đủ vào cả ba buổi tập của "Những chiến binh sao vàng" ở Doha.

Trong khi quá trình hồi phục chấn thương của trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng đang mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Như vậy, nhiều khả năng HLV Troussier có trong tay lực lượng mạnh nhất trước thềm cữ "tổng duyệt" với Kyrgyzstan, trước khi so tài ở bảng D vòng chung kết Asian Cup 2024.

Do mang tính chất phục vụ các thử nghiệm, đánh giá về chuyên môn của cả hai đội tuyển, nên trận đấu giữa Đt Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan sẽ được tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của AFC đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ xát trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar.

* Một số hình ảnh buổi tập tối ngày 8/1 của ĐT Việt Nam ở Doha, Qatar:

