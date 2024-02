Đình Bắc có mắc bệnh ngôi sao?

Những ngày qua, dư luận và cả giới chuyên môn có những ý kiến trái chiều quanh việc kỷ luật tuyển thủ trẻ Đình Bắc của CLB Quảng Nam. Số đông ủng hộ việc HLV Văn Sỹ Sơn không đăng ký Đình Bắc trong hai trận gần nhất tại V-League và đưa xuống tập luyện cùng đội trẻ. Thành phần còn lại thì cho rằng đấy là bản án nặng nề có thể làm thui chột một cầu thủ trẻ…

Đình Bắc thi đấu rất thành công ở đội tuyển nhưng về CLB Quảng Nam thì vi phạm kỷ luật. Ảnh: ANH THỎA

“Quyền” được tập trung trễ hay bệnh “sao”?

Theo HLV trưởng đội Quảng Nam Văn Sỹ Sơn thì trong một tập thể ở đội bóng cần phải có kỷ cương và tất cả cầu thủ phải tuân theo kỷ luật của toàn đội. Là một tuyển thủ thì càng phải ý thức điều đấy hơn ai hết, bởi một tuyển thủ phải là tấm gương cho toàn đội. Đình Bắc là một tuyển thủ quốc gia và là một thành viên của CLB Quảng Nam thì không lý do gì mà cả đội tập trung đúng ngày nhưng Đình Bắc lại tập trung trễ một ngày và đấy không phải là lần đầu cầu thủ trẻ này vi phạm kỷ luật.

HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ: “Đình Bắc là một cầu thủ trẻ tài năng mới 19 tuổi và cũng là một tuyển thủ quốc gia nên cần phải được dạy dỗ một cách nghiêm khắc và không lý do gì mà một cầu thủ được phép cho mình những cái quyền lớn hơn nội quy và kỷ luật của một đội bóng. Tôi đã họp toàn đội và nói rõ việc kỷ luật Đình Bắc. Sức mạnh của đội bóng là tập thể và không một ai được phép đứng trên đội bóng. Không riêng gì Đình Bắc mà ai vi phạm, xem nhẹ kỷ cương của đội bóng cũng đều nhận hình thức kỷ luật…”.

HLV Văn Sỹ Sơn cũng tâm sự việc đội Quảng Nam đang thiếu hụt lực lượng và rất cần những cầu thủ có ảnh hưởng như Đình Bắc nhưng không vì thế mà cứ lơ đi những vi phạm kỷ luật của cầu thủ trẻ này, đồng thời đấy cũng là một hình thức dạy dỗ, uốn nắn Đình Bắc để tài năng trẻ này trưởng thành hơn và hiểu được tầm quan trọng của tính kỷ luật trong một tập thể.

Đình Bắc là cái tên mà CLB nào cũng muốn có và thời gian qua Đình Bắc cũng được nhiều “cò” chèo kéo.

Bài học mà những ngôi sao từng bị phạt

Trước đây, nhiều cầu thủ trẻ thường có thói quen khi lên đội tuyển trở về đã cho mình là “ông sao”, khệnh khạng và tự cho những cái quyền ở CLB. Việc đánh giá không đúng CLB của mình và cả các đồng đội của mình ở CLB là một dạng “bệnh lý” mà nhiều cầu thủ mới trưởng thành hay vấp phải.

Cũng cần biết Đình Bắc là cầu thủ trẻ của lò VST tại Nghệ An (lò bóng đá do anh em Văn Sỹ Hùng, Văn Sỹ Sơn, Văn Sỹ Thủy thành lập để đào tạo các cầu thủ trẻ). Đình Bắc không có duyên với bóng đá Nghệ An nhưng lại là cầu thủ được đào tạo ở VST rồi được tuyển sinh vào Trung tâm đào tạo trẻ PVF và sau đó được CLB Quảng Nam đón nhận.

Đến nay thì Đình Bắc là cái tên mà CLB nào cũng muốn có và thời gian qua Đình Bắc cũng được nhiều “cò” chèo kéo với những con số được đề cập ở mức mà nhiều cầu thủ trẻ ao ước. Tất nhiên dù là ngôi sao hay tài năng thì Đình Bắc dù ở CLB nào cũng phải tuân theo kỷ cương và nội quy CLB mà ở đội bóng nào cũng có những quy định cụ thể để đảm bảo sức mạnh của một tập thể.

Bài học của Đình Bắc hiện tại chính cựu tuyển thủ Hồng Sơn khi khoác áo Thể Công từng bị và đã trải qua những bản án kỷ luật lẫn giáo dục rất hay của các HLV. Điều mà chính Hồng Sơn sau này khi ở đỉnh cao đã phải thừa nhận là từ những bản án của các chú đã giúp mình sáng mắt và hiểu hơn về giá trị của cầu thủ gắn với kỷ cương của một tập thể.•

