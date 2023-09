Đề cử FIFA The Best 2023: Messi đối đầu Haaland, Ronaldo lại bị gạch tên

Mới đây, FIFA đã công bố danh sách rút gọn 12 ứng viên cho giải thương FIFA The Best 2023 hay còn được biết với cái tên “Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA”. Tiêu chí lựa chọn của FIFA dựa trên màn trình diễn của các cầu thủ trong khoảng thời gian từ ngày 19/12/2022 đến ngày 20/8/2023.

Với “cú ăn 3” lịch sử ở mùa trước bao gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League, Man City chiếm một nửa trong danh sách đề cử của FIFA. Đội bóng chủ sân Etihad đóng góp tới 6 cầu thủ gồm Erling Haaland, Julian Alvarez, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva và Ilkay Gundogan, người đã cùng Man City giành “cú ăn 3” đáng nhớ trước khi chuyển sang Barcelona mùa hè vừa qua.

Messi khó thắng Haaland ở FIFA The Best 2023

Trong đó, Haaland được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho FIFA The Best 2023. Tiền đạo người Na Uy đã phá vô số kỷ lục ghi bàn, bao gồm cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh trong một mùa giải và giành được một số giải thưởng cá nhân như “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA”, “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA)” và “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA)”.

Dù màn trình diễn ở World Cup 2022 không nằm trong khoảng thời gian đánh giá của FIFA The Best 2023, Messi vẫn nằm trong danh sách đề cử. Siêu sao người Argentina đã vô địch Ligue 1 cùng đội bóng cũ PSG. Hồi tháng 4, Messi đã vượt qua đối thủ lâu năm Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho các CLB châu Âu với 702 bàn thắng, đồng thời cán mốc 1.000 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB.

Đồng đội cũ của Messi là Kylian Mbappe cũng được đề cử. Một điểm đáng chú ý trong danh sách rút gọn là sự vắng mặt của Ronaldo, người từng 2 lần giành FIFA The Best vào các năm 2016 và 2017. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng bị gạch tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2023 do tạp chí Pháp France Football công bố hôm 6/9.

Các đề cử Cầu thủ nam xuất sắc nhất FIFA Julian Alvarez (Argentina); Marcelo Brozovic (Croatia); Kevin De Bruyne (Bỉ); Ilkay Gundogan (Đức); Erling Haaland (Na Uy); Rodri (Tây Ban Nha); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappe (Pháp); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Anh); Bernardo Silva (Bồ Đào Nha). Các đề cử Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất FIFA Pep Guardiola (Tây Ban Nha); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi (Tây Ban Nha). Các đề cử Thủ môn nam xuất sắc nhất FIFA Yassine Bounou (Morocco); Thibaut Courtois (Bỉ); Ederson (Brazil); Andre Onana (Cameroon); Marc Andre Ter Stegen (Đức). Các đề cử Cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA Aitana Bonmati (Tây Ban Nha); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Anh); Kadidiatou Diani (Pháp); Caitlin Food (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Anh); Jennifer Hermoso (Tây Ban Nha); Lindsey Horan (Mỹ); Amanda Ilestedt (Thụy Điển); Lauren James (Anh); Sam Kerr (Australia); Mapi León (Tây Ban Nha); Hinata Miyazawa (Nhật Bản); Salma Paralluelo (Tây Ban Nha); Keira Walsh (Anh). Các đề cử Huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất FIFA Peter Gerhardsson (Thụy Điển); Jonatan Giraldez (Tây Ban Nha); Tony Gustavsson (Thụy Điển); Emma Hayes (Anh); Sarina Wiegman (Hà Lan). Các đề cử Thủ môn nữ xuất sắc nhất FIFA Mackenzie Arnold (Australia); Ann Katrin Berger (Đức); Catalina Coll (Tây Ban Nha); Mary Earps (Anh); Christiane Endler (Chile); Zecira Musovic (Thụy Điển); Sandra Panos Garcia Villamil (Tây Ban Nha).

