Chuyện cổ tích của đội bóng hạng 6 vào đến vòng 5 FA Cup: Thắng để có tiền... xây nhà vệ sinh, lắp wifi

Trong trận đấu thuộc vòng 4 Cúp FA diễn ra ngày 27/1, Maidstone làm khách trên sân của Ipswich, đội đang đứng thứ 2 Championship và nhiều khả năng sẽ thăng lên Premier League vào cuối mùa. Không ai nghĩ đội quân của HLV George Elokobi, gồm những cầu thủ bán thời gian, có thể sống sót.

Thế nhưng sự kiên cường, và cả may mắn, đã giúp họ chỉ thủng lưới 1 lần duy nhất dù hứng chịu tới 38 cú sút. Đồng thời, chỉ với 2 cú sút tạo ra, họ ghi được 2 bàn thắng để làm nên kỳ tích, trở thành đội đầu tiên nằm ngoài 5 hạng đấu hàng đầu nước Anh góp mặt tại vòng 5 FA Cup sau gần nửa thế kỷ.

Những người hâm mộ ở Kent, một quận thuộc vùng Đông Nam nước Anh, đã có một đêm không ngủ. Tất cả say sưa nói về chiến thắng, và nâng cốc trong quán rượu cùng với thầy trò Ekolobi. Các cầu thủ Maidstone, ngày thường vẫn làm những công việc bình thường như bao người khác, nay bỗng hóa người hùng.

Các cầu thủ Maidstone ăn mừng sau chiến thắng trước Ipswich.

Lamar Reynold, một trong hai cầu thủ ghi bàn cho Maidstone, có công việc chính là nhân viên hỗ trợ xã hội, đưa những người mắc chứng tự kỷ tới các sự kiện thể thao. Sam Corne, người còn lại, đang làm công tác huấn luyện ở đội trẻ Welling United.

Thu nhập từ CLB thuộc National League South, hạng 6 trong kim tự tháp bóng đá Anh, đương nhiên không đủ để các cầu thủ nuôi sống bản thân và gia đình. Họ phải làm những công việc khác nữa. Vậy nên toàn đội chỉ có thể tập 3 buổi trong tuần trên sân cỏ nhân tạo của Gallagher Stadium. Đó là sân nhà của Maidstone với sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Họ gắn bó với nơi này được 12 năm và chắc còn lâu mới di chuyển đến một sân nào đó to đẹp hơn.

Trước năm 2012, Maidstone thậm chí còn không có nơi trú ngụ. Vào cuối những năm 1980, họ bán sân nhà Athletic Ground với mục đích kiếm một khu đất khác để xây một sân vận động hiện đại. Nhưng sau khi chi khoản tiền khổng lồ 400.000 bảng cho một miếng đất lớn, hội đồng thành phố lại không cấp phép. CLB rơi vào cảnh nợ nần, dẫn đến cuộc tháo chạy hàng loạt ở đội một. Đầu mùa 1991/92, Maidstone chỉ còn lại… 2 cầu thủ trong đội hình. Các ông chủ cũng chẳng còn mặn mà gì. Số tiền bán cầu thủ họ đem mua xe hơi mới, để đội bóng rơi vào cảnh phá sản, văng khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh.

Sân nhà Gallagher Stadium của Maidstone, nơi người hâm mộ phải đứng xem hoặc ngồi trên đồi.

Những người yêu mến Maidstone không muốn CLB biến mất vĩnh viễn. Họ mua lại đội bóng trẻ địa phương Maidstone Invicta và tái sinh Maidstone United, bắt đầu từ Kent County League Fourth Division, tương đương giải hạng… 10 Anh.

Trải qua nhiều thăng trầm với vài lần nữa đe dọa phá sản, Maidstone chỉ bắt đầu ổn định khi hai doanh nhân Oliver Ash và Terry Casey tiếp quản CLB. Họ cũng thành công mua khu đất từ ​​Bộ Quốc phòng và xây Gallagher Stadium, đồng thời leo lên hạng 5 vào năm 2022, trước khi quay lại hạng 6 ngay sau đó.

Dù sao người hâm mộ cũng không quá buồn. Hạng 6 vẫn tốt hơn nhiều so với hạng 10, nhất là những dấu hiệu tích cực đang được tạo nên bởi HLV Elokobi. Là một người tận tâm, thấu hiểu cầu thủ và rất biết cách truyền động lực, Maidstone đang đứng thứ 6 National League South, vị trí tốt để cạnh tranh suất thăng hạng vào cuối mùa. Không những thế, còn bước vào cuộc phiêu lưu kỳ thú ở FA Cup.

Bằng sự quả cảm và tính chiến đấu mãnh liệt, họ đã đánh bại các đối thủ ở hạng cao hơn, Barrow ở League Two, Stevenage ở League One và Ipswich Town ở Championship. Tại vòng 5 FA Cup sắp tới, đội quân của Ekolobi sẽ chạm trán với Sheffield Wednesday hoặc Coventry City. Cả hai đội này đều thuộc Championship, đồng nghĩa với cơ hội đi tiếp của Maidstone cao hơn so với việc đụng độ các đội Premier League. Tuy nhiên có đôi chút thất vọng ở đây.

Quả bóng bị mắc kẹt trong đám dây leo bên ngoài sân Gallagher Stadium.

Một trận đấu với Man City, Liverpool, MU hoặc Newcastle chắc chắn sẽ gây phấn khích rất lớn với thầy trò Ekolobi và cộng đồng người hâm mộ nhỏ bé ở Kent. Không chỉ vậy, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu nhập lớn hơn, bao gồm tiền vé và các sản phẩm giá trị gia tăng khác.

Vào đến vòng 5 FA Cup mùa này, Maidstone đã thu về 461.375 bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình, chưa bao gồm tiền vé. Với các đội Premier League, số tiền này không bằng tuần lương của một ngôi sao. Nhưng với đội bóng hạng 6, nó rất có ý nghĩa.

“Với khoản tiền này chúng tôi sẽ xây dựng khu nhà vệ sinh mới ở khu vực phía bắc và phía đông sân Gallagher”, Bill Williams, Giám đốc bóng đá của Maidstone nói với ESPN, “Nghe không thú vị lắm, nhưng đó là việc cần làm. Ngoài ra cũng cần lắp đặt lại internet để Wifi tốt hơn. Hệ thống loa đài cũng phải nâng cấp. Sẽ thật tuyệt nếu mua và ba cầu thủ, nhưng có những thứ cần được ưu tiên, nhằm phục vụ cộng đồng”.

Trong trường hợp tiến xa hơn, và tiền thu về nhiều hơn, Maidstone có thể nghĩ đến việc cải tạo mặt sân, thay thế cỏ nhân tạo bằng cỏ thật. Nhưng việc này khá tốn kém và cũng không ai dám chắc thầy trò Ekolobi có nối dài hành trình hay không.

Đôi khi mơ ước của một đội bóng chỉ đơn giản như vậy, khác xa sự hào nhoáng mà người ta từng biết tại Premier League. Và chỉ cần có vậy là đủ để họ chiến đấu, sau đó tạo ra những câu chuyện cổ tích có thật trong thế giới bóng đá ngày càng sặc mùi tiền bạc.

