Chương mới của huấn luyện viên Kiatisak

Huấn luyện viên Kiatisak đã tuyên bố ngày ra mắt đội bóng mới: "Mọi huấn luyện viên đều muốn vô địch V.League. Năm 2021, khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu bảng, giải đấu lại bị hủy do dịch bệnh. Tôi muốn đưa Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội vô địch V.League, hay xa hơn là tiến sâu tại AFC Champions League, đá sòng phẳng với những đội bóng mạnh. Đó là lí do tôi chia tay Hoàng Anh Gia Lai để đến đây.

Huấn luyện viên Kiatisak ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội.

Tôi muốn Quang Hải nổi tiếng hơn, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, mà còn là ở nhiều quốc gia khác. Tôi muốn phát triển cậu ấy chơi đủ các trận, đá đủ 90 phút, nâng cấp các kỹ năng. Không riêng Quang Hải, tôi muốn các cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội khác cũng phát triển toàn diện hơn, nổi tiếng hơn nữa".

Đây là mục tiêu được đánh giá khả thi hơn. Bởi Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội là đội bóng có tham vọng. Họ sở hữu một đội hình gồm nhiều ngôi sao lớn. Bên cạnh đó, đội bóng cũng được đầu tư để phục vụ những mục tiêu lớn. Đó là cơ sở để tin tưởng rằng, huấn luyện viên Kiatisak có thể thành công.

Huấn luyện viên Kiatisak từng thành công trên cương vị là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai với hai chức vô địch V.League các năm 2003 và 2004. Tuy nhiên, trên cương vị huấn luyện viên của đội bóng phố Núi giai đoạn đầu tiên, Zico Thái không có được thành công. Sự nghiệp huấn luyện của Kiatisak chỉ thực sự rực rỡ khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ông đã giúp "Voi chiến" vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Thành tích ấn tượng hơn nữa là giúp tuyển Thái Lan vào đến vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Thời điểm mà bóng đá Thái Lan trên đỉnh Đông Nam Á.

Khi trở lại Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2021 theo tiếng gọi từ bầu Đức, huấn luyện viên Kiatisak đã ngay lập tức để lại dấu ấn trong mùa giải đầu tiên. Ông đã giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu sau 12 vòng đấu và có cơ hội lớn giành chức vô địch. Do giải đấu bị huỷ vì dịch COVID-19 nên Hoàng Anh Gia Lai đã không thể hoàn thành mục tiêu. Niềm an ủi với họ là tấm vé tham dự AFC Champions League. Đấy cũng là sân chơi mà Kiatisak đã giúp Hoàng Anh Gia Lai ít nhiều để lại dấu ấn với những chiến thắng ấn tượng. Dù không thể vượt qua được vòng bảng nhưng tinh thần và phong cách chơi bóng của đội bóng phố Núi lại đáng được ghi nhận.

Tuy nhiên, những mùa giải sau đó, Hoàng Anh Gia Lai không còn giữ được phong độ để chen vào cuộc đua vô địch. Đặc biệt, ở hai mùa giải gần đây, đội bóng có sự thay đổi lớn về lực lượng khi chia tay một loạt trụ cột. Huấn luyện viên Kiatisak được giao nhiệm vụ tìm kiếm tài năng và trao cơ hội để các cầu thủ trẻ phát triển. Bên cạnh đó là những vấn đề từ mục tiêu thượng tầng khiến huấn luyện viên Kiatisak không thể có được thành tích tốt.

Bây giờ là một chương mới, một vị thế mới của huấn luyện viên Kiatisak khi dẫn dắt Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội. Nơi mà Zico Thái có điều kiện để thành công. Ông là huấn luyện viên ngoại nhưng lại am hiểu bóng đá Việt Nam và cầu thủ Việt Nam. Ở môi trường bóng đá như V.League, huấn luyện viên Kiatisak biết cách để cân đối mọi vấn đề từ trong lẫn ngoài sân cỏ. Đây là điều mà những huấn luyện viên ngoại khác ở Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội không có được. Đó cũng là lý do khiến nhiều người có niềm tin về sự thành công với huấn luyện viên ngoại. Vòng 9 V.leageu 2023-2024 sẽ trở lại vào ngày 17/2.

Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội sẽ có cuộc tiếp đón TP.HCM trên sân nhà. Đấy sẽ là trận ra mắt của huấn luyện viên Kiatisak. Trong khoảng thời gian từ nay đến lúc đó, Zico Thái có nhiều thời gian để làm quen và chuẩn bị ở đội bóng mới.

Huấn luyện viên Kiatisak và Vũ Tiến Thành ra mắt cùng một ngày Sau 8 vòng đấu, Câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League. Họ có 12 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng là Nam Định. Sau khi chia tay ông Kiatisak, Hoàng Anh Gia Lai cũng bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Trước đó, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành gia nhập Hoàng Anh Gia Lai với chức vụ Giám đốc học viện và sau đó là vị trí Giám đốc kĩ thuật. Bầu Đức cũng như bầu Thụy đều đặt niềm tin vào ông Vũ Tiến Thành khi chỉ trong 2 ngày kể từ khi hỗ trợ huấn luyện viên Kiatisak trong vai trò Giám đốc kĩ thuật, bộ đôi Kiatisak - Vũ Tiến Thành ngay lập tức giúp Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải trước Hà Nội FC với tỉ số 2-0. Cũng trong ngày 16/1, ông Vũ Tiến Thành cũng ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết: "Tôi rất vinh dự khi được Ban lãnh đạo của CLB tín nhiệm, mời về làm việc và công tác tại ban huấn luyện. Là người xuất thân và làm bóng đá trẻ, bản thân tôi cũng có nhiều dự án để phát triển CLB cũng như đào tạo, chiêu mộ các cầu thủ trẻ. Với cương vị là tân huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai, tôi tự tin mình sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, mục tiêu đưa câu lạc bộ đạt thành tích tốt nhất trong giai đoạn tới của mùa giải và xa hơn là đem thứ hạng cao nhất cho câu lạc bộ tại các giải đấu chuyên nghiệp quốc gia và khu vực". (H.H)

