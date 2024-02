Chức vô địch vẫn trong tầm với?

Người phù hợp

CLB bóng đá Công an Hà Nội là trường hợp khá đặc biệt của V.League, mang hơi hướng giống CLB Chelsea của Anh. Từ khi trở lại giải đấu hàng đầu Việt Nam, CLB bóng đá Công an Hà Nội liên tục thay đổi HLV và từng bước vượt qua khủng hoảng, từ đó giành chiến thắng. Họ đã vô địch mùa giải trước sau… 3 lần "thay tướng".

HLV Kiatisuk phù hợp hoàn hảo với CLB bóng đá Công an Hà Nội.

Mùa này, CLB bóng đá Công an Hà Nội tiếp tục điệp khúc. Sau khi đặt niềm tin vào HLV Trần Tiến Đại ở những trận đầu mùa, CLB bóng đá Công an Hà Nội ký hợp đồng với Gong Oh-kyun và hy vọng sẽ tạo dựng tương lai lâu dài với HLV người Hàn Quốc. Tuy nhiên, Gong Oh-kyun và đội bóng ngành Công an không hợp nhau vì nhiều lý do, bao gồm cả chiến thuật.

Gong Oh-kyun không xuất sắc như người ta tưởng. Ông không thể giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu đầu tiên tại V.League và phải ra đi như hệ quả tất yếu. Sau Gong Oh-kyun, HLV Trần Tiến Đại lại xuất hiện và "chữa cháy" thành công khi giúp CLB bóng đá Công an Hà Nội đánh bại Becamex Bình Dương trước khi V.League tạm nghỉ. Vấn đề nằm ở chỗ, Ban lãnh đạo CLB bóng đá Công an Hà Nội muốn HLV Trần Tiến Đại tập trung làm giám đốc kỹ thuật. Sau thời gian cân nhắc và liên hệ với nhiều HLV nổi tiếng - bao gồm Mano Polking, CLB bóng đá Công an Hà Nội quyết định mượn HLV Kiatisuk từ HAGL. Đây là thương vụ gây bất ngờ, nhưng cực kỳ hợp lý.

HLV Kiatisuk đang loay hoay tại HAGL. Dù rất nỗ lực, HLV người Thái Lan không thể đưa đội bóng phố Núi thoát khỏi khủng hoảng và chiếc ghế của ông đã lung lay. Thực tế, tầm ảnh hưởng của HLV Kiatisuk đã ít đi rất nhiều khi HLV Vũ Tiến Thành được đưa về Pleiku.

Thế nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, tài năng của HLV Kiatisuk vẫn được giới mộ điệu đánh giá rất cao. Họ tin rằng ông gặp khó khăn tại HAGL vì lực lượng đội bóng này quá yếu. So với HAGL, chất lượng đội hình CLB bóng đá Công an Hà Nội cao hơn nhiều. Sự kết hợp giữa CLB bóng đá Công an Hà Nội và huyền thoại người Thái Lan vì thế được kỳ vọng sẽ giúp cả hai vượt qua khủng hoảng, và điều đó đang trở thành sự thật. Rất khó để khẳng định HLV Kiatisuk giỏi chiến thuật đến đâu, nhưng ít nhất, ông là người phù hợp nhất với CLB bóng đá Công an Hà Nội. Tài năng, sự hiền lành, chân chất của HLV người Thái Lan khi đặt đúng chỗ sẽ tạo ra kết quả tốt. Điều đó được thể hiện rõ khi ông dẫn dắt "Voi chiến" hay chính HAGL trước đây.

Khác với Gong Oh-kyun, HLV Kiatisuk còn có cái uy của một huyền thoại bóng đá. Không quá lời nếu nói rằng nhiều ngôi sao của CLB bóng đá Công an Hà Nội hiện tại từng thần tượng "Zico Thái". Quan trọng hơn, HLV Kiatisuk rất giỏi tiếng Việt. Việc giao tiếp giữa ông và các cầu thủ trở nên cực kỳ đơn giản. Khi không có bất cứ hiểu lầm hay khúc mắc nào, đội bóng ngành Công an trở thành tập thể cực mạnh. Bằng chứng là họ đã toàn thắng 3 trận liên tiếp vừa qua dưới thời HLV Kiatisuk, bao gồm chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định ở trận giao hữu trước khi V.League trở lại.

Chức vô địch vẫn trong tầm với

Hai trận thắng liên tiếp trước TP.HCM và SLNA giúp CLB bóng đá Công an Hà Nội trở lại nhóm đầu bảng V.League. Ít ai ngờ đội bóng từng khủng hoảng nghiêm trọng hồi đầu mùa chỉ còn kém "hiện tượng" Bình Dương 2 điểm, kém Thanh Hóa 3 điểm. Cho dù chưa thể áp sát Thép Xanh Nam Định, nhưng nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể làm điều này trong thời gian tới, khi lịch thi đấu của họ vẫn thuận lợi. Tính cả chiến thắng trước Bình Dương vào cuối năm 2023, CLB bóng đá Công an Hà Nội đã có 3 trận thắng liền mà không thủng lưới. Trong bối cảnh các ngoại binh chưa đạt được phong độ như mong đợi, sức mạnh ở hàng phòng ngự đã giúp CLB bóng đá Công an Hà Nội tạo ra khác biệt.

Thủ môn Nguyễn Filip tiếp tục tỏa sáng và là chốt chặn đáng tin cậy. Phía trên anh, Bùi Hoàng Việt Anh không chỉ phòng thủ tốt mà còn thường xuyên ghi bàn. Ít ai ngờ trung vệ này đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội tại V.League 2023/24 với 4 bàn thắng. Tương tự như vậy, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Giáp Tuấn Dương đều trình diễn phong độ ổn định, qua đó giúp CLB bóng đá Công an Hà Nội có hàng thủ xuất sắc nhất giải.

Chuỗi trận kém cỏi dưới thời Gong Oh-kyun khiến nhiều người giật mình khi biết CLB bóng đá Công an Hà Nội giữ sạch lưới đến… 6 trận - nhiều nhất giải. Họ thủng lưới tổng cộng 8 bàn, cũng ít nhất giải, ngang bằng Bình Dương.

Trong khi đó, hàng tiền vệ của CLB bóng đá Công an Hà Nội cũng được đánh giá cao với các tuyển thủ Việt Nam như Hoàng Văn Toản, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân…

Vấn đề lớn nhất của CLB bóng đá Công an Hà Nội lúc này là ngoại binh. Hai tiền đạo Jeferson Elias và Fialho Junior đều không xuất sắc nổi trội. Jeferson Elias từng gây thất vọng tại Thể Công Viettel. Fialho Junior đã có 3 bàn sau 7 trận đấu mùa này, nhưng thiếu sức mạnh và khả năng càn lướt cho vị trí tiền đạo cắm. Ngôi sao được kỳ vọng Geovane cũng thiếu ổn định.

Về lý thuyết, chức vô địch V.League mùa này vẫn nằm trong tầm với của CLB bóng đá Công an Hà Nội khi họ tìm được đúng HLV phù hợp. Dù vậy, thực tế không đơn giản nếu Thép Xanh Nam Định duy trì phong độ đỉnh cao. Khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở ngoại binh, và CLB bóng đá Công an Hà Nội cần bổ sung thêm ngôi sao nếu muốn đua đến cùng.

HLV Kiatisuk khẳng định hỗ trợ tuyển thủ Việt Nam tỏa sáng

HLV Kiatisuk từng bị nghi ngờ "không công tâm" vì sự cạnh tranh giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của mình. Sau trận thắng SLNA, "Zico Thái" một lần nữa khẳng định sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam của CLB bóng đá Công an Hà Nội phát huy hết tài năng và cải thiện sức chiến đấu trong thời gian tới.

HLV Kiatisuk cho biết: "Chúng tôi có nhiều ngôi sao và có số lượng cổ động viên nhiều nên đội bóng giống đội tuyển Việt Nam thu nhỏ. Cá nhân tôi cần phải làm việc nhiều hơn. Hôm nay, tôi thử nghiệm đội hình 5 hậu vệ. Tôi muốn các cầu thủ của mình phải tiếp tục làm tốt hơn ở CLB, để HLV đội tuyển quốc gia thấy được khả năng của các cầu thủ để đưa lên đội tuyển. Tôi sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các cầu thủ ở CLB và các tuyển thủ quốc gia. Hiện nay, có 7 cầu thủ ở đội tuyển, tôi muốn cả 7 đều được ra sân chứ không phải chỉ có vài người. Tôi muốn chứng minh cho HLV đội tuyển biết các bạn trong CLB của chúng tôi đều xứng đáng đá đội tuyển quốc gia".

